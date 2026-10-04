Мерц прибув до Києва з €1,35 млрд: Німеччина готує угоду про спільне виробництво зброї

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з новим пакетом підтримки України на €1,35 млрд. Із цієї суми €1 млрд передбачено на військову допомогу, ще €350 млн — на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це пов ідомляє Investing.com.

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Головною темою візиту має стати завершення переговорів про спільне виробництво безпілотників, ракет та іншого озброєння. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що сторони наблизилися до укладення відповідної угоди.

До Києва Мерц прибув разом із міністеркою економіки Катаріною Райхе та представниками німецького бізнесу, зокрема Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence і Quantum Systems.

Очікується, що співпраця охопить прискорене виробництво дронів-перехоплювачів, зокрема для боротьби з російськими ударними безпілотниками. У квітні Quantum Systems та українська WIY Drones створили спільне підприємство для виробництва дрона-перехоплювача Strila та засобів ППО.

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Окремий напрям домовленостей — розробка та виробництво озброєння з дальністю понад 1000 км. Для України це означатиме розширення можливостей ураження цілей на території Росії.

Берлін також розраховує, що поглиблення оборонного партнерства сприятиме розвитку німецької оборонної промисловості та залученню нових технологій і інвестицій.

Під час переговорів Мерц також планує обговорити з українською владою виконання реформ, необхідних для подальшої євроінтеграції, зокрема заходів у сфері боротьби з корупцією.

Як ми писали, Мерц назвав неможливим вступ України в ЄС з 2028 року

