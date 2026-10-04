Як повідомляє НБУ, українці продовжують нарощувати вкладення у військові облігації. Станом на 1 жовтня 2026 року військових ОВДП у власності фізичних осіб було на 110,4 млрд грн в еквіваленті. Рік тому цей показник становив 75,1 млрд грн.
Українці тримають 110 млрд грн у військових облігаціях: скільки держава вже повернула
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Для бізнесу портфель військових облігацій був значно меншим — 77,2 млрд грн в еквіваленті проти 84,8 млрд грн роком раніше. Найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, зосереджений у банків — первинних дилерів, зазначає НБУ.
Скільки військових ОВДП у громадян
У портфелі фізосіб перебувають військові облігації на:
Таким чином, майже половина всіх доларових військових ОВДП перебуває саме у громадян — 52,7% від їхнього загального обсягу.
У бізнесу частка становить 53,6 млрд грн, $340,7 млн та €165,2 млн відповідно.
Скільки облігацій уже погасили
У вересні 2026 року Міністерство фінансів погасило військові ОВДП на 20,54 млрд грн.
Це саме погашення раніше випущених облігацій, тобто держава повернула інвесторам вкладені кошти відповідно до умов випуску.
Окремо НБУ повідомляє, що портфель військових ОВДП у нерезидентів становив 4,99 млрд грн, $13,1 млн та €10 млн.
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Таким чином, статистика НБУ показує дві ключові тенденції: громадяни значно наростили інвестиції у військові облігації за рік, водночас держава продовжує виконувати зобов'язання за раніше розміщеними випусками.
Військові ОВДП залишаються інструментом, за допомогою якого держава залучає кошти для фінансування оборонних потреб.
Як ми писали, НБУ підняв ставку, а Мінфін каже «ні»: експерти пояснили, що відбувається з дохідністю ОВДП
Коментарі - 1
Бізнес зменшив вкладення з 85 млрд до 77 млрд. (при чому значна частина вкладень змушена правилами для банків).
Висновок — банки мають в штаті аналітиків, і виходять з піраміди. А населення вірить рекламі і збільшує вкладення, не думаючи.
На що це схоже?
Знаменитое биржевое правило, которое в оригинале звучит так: «Когда даже чистильщики обуви начинают интересоваться акциями, пора уходить с рынка»
Легенда гласит, что накануне великого биржевого краха 1929 года Джозеф Кеннеди остановился на улице Нью-Йорка почистить туфли. Мальчик-чистильщик во время работы неожиданно спросил его, стоит ли сейчас покупать акции нефтяных компаний, и дал пару «советов». Кеннеди понял: если на рынок пришли даже самые бедные и финансово непросвещённые слои населения, значит, акции покупать больше некому — рынок перегрет и находится на самом пике. Он вернулся в офис и успел распродать свои активы до того, как Уолл-стрит рухнула.
Смысл правила от этого не меняется: когда о легких деньгах на бирже начинают говорить люди, максимально далёкие от мира финансов, — это главный индикатор скорого обвала («рыночного пузыря»).
На ринок овдп починають виходити домогосподарки, а бізнеси втікають — значить чекай біди ((.