Українці тримають 110 млрд грн у військових облігаціях: скільки держава вже повернула

Як повідомляє НБУ , українці продовжують нарощувати вкладення у військові облігації. Станом на 1 жовтня 2026 року військових ОВДП у власності фізичних осіб було на 110,4 млрд грн в еквіваленті. Рік тому цей показник становив 75,1 млрд грн.

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Для бізнесу портфель військових облігацій був значно меншим — 77,2 млрд грн в еквіваленті проти 84,8 млрд грн роком раніше. Найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, зосереджений у банків — первинних дилерів, зазначає НБУ.

Скільки військових ОВДП у громадян

У портфелі фізосіб перебувають військові облігації на:

53,1 млрд грн — у гривні;

$1,038 млрд — у доларах;

€215,1 млн — у євро.

Таким чином, майже половина всіх доларових військових ОВДП перебуває саме у громадян — 52,7% від їхнього загального обсягу.

У бізнесу частка становить 53,6 млрд грн, $340,7 млн та €165,2 млн відповідно.

Скільки облігацій уже погасили

У вересні 2026 року Міністерство фінансів погасило військові ОВДП на 20,54 млрд грн.

Це саме погашення раніше випущених облігацій, тобто держава повернула інвесторам вкладені кошти відповідно до умов випуску.

Окремо НБУ повідомляє, що портфель військових ОВДП у нерезидентів становив 4,99 млрд грн, $13,1 млн та €10 млн.

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Таким чином, статистика НБУ показує дві ключові тенденції: громадяни значно наростили інвестиції у військові облігації за рік, водночас держава продовжує виконувати зобов'язання за раніше розміщеними випусками.

Військові ОВДП залишаються інструментом, за допомогою якого держава залучає кошти для фінансування оборонних потреб.

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