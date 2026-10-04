Соцдопомогу в Україні рахуватимуть по-новому: доходи, майно та склад сім’ї вирішуватимуть усе

Як повідомляє «Судово-юридична газета», в Україні можуть змінити принцип призначення державної соціальної допомоги. Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15094 про базову соціальну допомогу.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головна зміна — держава поступово хоче відійти від системи, коли виплату призначають через належність людини до певної категорії. Натомість оцінюватимуть становище сім'ї загалом: її доходи, склад, майно та життєві обставини.

Що таке базова соціальна допомога

Це має бути щомісячна виплата, розмір якої залежатиме від доходів і складу сім'ї, а також її майнового стану.

Тобто сам по собі низький офіційний дохід не гарантуватиме отримання допомоги. Держава також перевірятиме майно сім'ї та оцінюватиме її потреби.

При цьому передбачена гарантія: базова допомога не може бути меншою за загальний обсяг державної підтримки, який сім'я отримувала на момент звернення.

Допомагатимуть не лише грошима

Нова система передбачає не тільки виплати. Для працездатних членів сім'ї можуть запропонувати допомогу з працевлаштуванням, соціальні послуги та супровід соціального менеджера.

Він оцінюватиме потреби родини та допомагатиме скласти план виходу зі складних обставин. Також законопроєкт передбачає соціальний контракт між сім'єю, державою та громадою.

На який строк призначатимуть виплати

Тривалість допомоги залежатиме від ситуації сім'ї:

для окремих категорій — довічно;

для багатодітних сімей — на один рік;

для сімей у складних життєвих обставинах — на шість місяців;

для сімей у кризовій ситуації — на три місяці.

Уряд також зможе визначати випадки, коли шестимісячну допомогу автоматично продовжуватимуть.

Чи скасують нинішні виплати

Це одне з ключових питань реформи. Ідея полягає в поступовому переході до єдиного механізму підтримки, але законопроєкт сам по собі не скасовує всі закони, які передбачають нинішні соціальні виплати.

Через це існує ризик, що на перехідному етапі базова допомога може виплачуватися паралельно з окремими чинними видами підтримки. Для повного об'єднання системи потрібні зміни до інших законів.

Читайте також: НБУ встановив рекорд валютних інтервенцій у вересні: чому зріс попит на долари

Коли запрацює нова система

У редакції законопроєкту, підготовленій до другого читання, передбачено, що закон має запрацювати з 1 січня 2028 року.

Протягом 2028 року передбачається перехідний період. Отримувачі низки нинішніх видів допомоги зможуть перейти на базову соціальну допомогу.

Водночас законопроєкт ще має розглянути та остаточно ухвалити Верховна Рада. Тому правила можуть змінитися під час подальшого розгляду.

Окремо залишається питання фінансування. Мінфін раніше оцінював додаткову потребу в коштах для реалізації окремих положень законопроєкту у понад 50 млрд грн.

Як ми писали: До 4500 грн на члена сім'ї: хто може отримати базову соціальну допомогу