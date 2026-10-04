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4 жовтня 2026, 15:55

Україна може не вивезти 35 млн тонн зерна: Польща та Румунія не готові збільшувати транзит

Польща та Румунія заявили, що не мають можливості суттєво збільшити транзит українського зерна через свої території, попри проблеми з експортом через Чорне море. Через це в Україні може накопичитися до 35 млн тонн зернових та іншого аграрного вантажу. Про це пише Politico.

Польща та Румунія заявили, що не мають можливості суттєво збільшити транзит українського зерна через свої території, попри проблеми з експортом через Чорне море.
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Міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час візиту до Брюсселя закликав ЄС збільшити пропускну спроможність альтернативних маршрутів через Європу та виділити €1,1 млрд для покриття додаткових логістичних витрат.

За словами Висоцького, через європейські залізничні, автомобільні та річкові маршрути зараз можна вивезти менше половини потенційного обсягу українського експорту. Якщо ситуація з морськими перевезеннями не покращиться, до кінця року в Україні може залишитися до 35 млн тонн вантажів.

Польща і Румунія не збільшуватимуть потужності

Міністр сільського господарства Румунії Барна Танчош заявив, що пріоритетом для Бухареста залишаються власні фермери. За його словами, румунська інфраструктура вже працює на межі можливостей через приплив українського зерна та низький рівень води на Дунаї.

«Ми не можемо подвоїти кількість поїздів, автомобільні, залізничні та портові потужності», — заявив Танчош.

Румунія при цьому продовжує оптимізувати логістику. Зокрема, Бухарест домовляється з Україною про спрощення прикордонних процедур і розвиток залізничного сполучення.

У Польщі позиція також залишається незмінною. Міністерство інфраструктури країни не планує заходів для збільшення транзиту української аграрної продукції.

Українські фермери ризикують втратити кошти на новий урожай

Проблеми з експортом створюють ризики вже для наступного сільськогосподарського сезону. Через накопичення непроданого зерна фермери можуть не отримати достатньо коштів для проведення посівної.

Висоцький попередив: якщо ситуація збережеться до весни, площа посівів в Україні може скоротитися на 35−40%.

ЄС розглядає можливість додаткових заходів для підтримки українського експорту, а Україна також шукає альтернативні маршрути через порти Німеччини та Нідерландів. Водночас конкретного рішення щодо істотного збільшення пропускної спроможності європейських маршрутів наразі немає.

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Для України це означає зростання ризику накопичення мільйонів тонн зерна всередині країни, що одночасно тиснутиме на ціни, доходи аграріїв та можливості фінансувати наступну посівну.

Як ми писали, Зерновий експорт під загрозою: судновласники масово відмовляються від українських портів



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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