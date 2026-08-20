НБУ визнав голову наглядової ради Сенс Банку таким, що не відповідає вимогам незалежності

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Що це значить

«Це означає, що Гладишенко не може залишатися членом наглядової ради банку, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення повноважень, а не про тимчасове відсторонення.

НБУ також висунув акціонеру Сенс Банку вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради", — пише Пишний.

Чому НБУ проводив перевірку

Перевірка почалася після оприлюднення у травні 2026 року матеріалів, відомих як «плівки Міндіча». Тоді Національний банк ініціював оцінку відповідності голови наглядової ради Сенс Банку критеріям незалежності та відкрив адміністративне провадження.

У НБУ наголошують, що самі по собі оприлюднені матеріали не були достатньою підставою для ухвалення регуляторного рішення.

Регулятор має діяти не на підставі припущень, публічного резонансу чи медійних оцінок, а на основі достатніх і належних фактів.

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Саме тому Національний банк двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, важливі для оцінки незалежності голови наглядової ради.

Правоохоронні органи не розкрили ці матеріали, посилаючись на обмеження, пов’язані з досудовим розслідуванням. За цих умов НБУ продовжив власну перевірку в межах своїх наглядових повноважень.

На період перевірки Микола Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від виконання повноважень.

Що змінило ситуацію

За позицією НБУ, ситуація змінилася після того, як НАБУ оприлюднило в офіційних каналах відеоматеріали щодо операції «Форест Гамп».

Ці матеріали, як зазначає регулятор, містять важливі факти та інформацію з матеріалів досудового розслідування, що стосуються Сенс Банку та його посадових осіб.

Після появи нової публічної інформації Комітет НБУ невідкладно провів її оцінку в межах уже відкритого адміністративного провадження.

За результатами цієї роботи Комітет дійшов висновку, що є достатні підстави для визнання голови наглядової ради Сенс Банку таким, що не відповідає законодавчим вимогам щодо незалежності.

Чому незалежність наглядової ради важлива

У Нацбанку наголошують, що незалежність члена наглядової ради не є формальністю. Вона означає здатність ухвалювати рішення виключно в інтересах банку — без впливу акціонера, посадових осіб або інших сторонніх осіб.

Якщо існують обґрунтовані факти, які свідчать про залежність від такого впливу, особа не може вважатися незалежним членом наглядової ради.

Для державного банку це питання має особливе значення, адже наглядова рада відповідає за стратегічний контроль, управління ризиками, незалежність менеджменту та захист інтересів банку як фінансової установи.

НБУ перевірить усю наглядову раду

Окремо Національний банк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради Сенс Банку.

За оцінкою регулятора, оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Гладишенка могло мати лише формальний характер, а фактично він продовжував впливати на діяльність банку.

Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на цю ситуацію, на думку НБУ, ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати свої функції.

За результатами цього адміністративного провадження НБУ визначить наслідки, які можуть стосуватися всього складу наглядової ради.

Нагадаємо

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.