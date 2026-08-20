В Сенс Банку підтвердили, що у головному офісі правоохоронці проводили слідчі дії

У головному офісі державного Сенс Банку 19 серпня представники правоохоронних органів проводили слідчі дії. Вони пов’язані з окремими особами, повідомила пресслужба банку.

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Що кажуть в банку

У Сенс Банку заявили, що зацікавлені в повному й об'єктивному з’ясуванні обставин ситуації. Банк співпрацює з правоохоронними органами та надає необхідну інформацію в межах законодавства.

Водночас у банку зазначили, що закон обмежує розголошення інформації про досудове розслідування, тому наразі не коментуватимуть деталі слідчих дій.

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«Актуальну інформацію та подальші кроки АТ „Сенс Банк“ оприлюднить на своїх офіційних ресурсах, щойно це стане можливим», — йдеться в заяві.

У банку наголосили, що всі його сервіси та послуги працюють у звичному режимі. Пріоритетом, за заявою Сенс Банку, залишається операційна стабільність та обслуговування клієнтів.

Що відбувається довкола Сенс Банку

19 серпня НАБУ та САП заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко та голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, «відмивалися» саме через Сенс Банк.