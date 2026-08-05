Уряд готує підтримку бізнесу після російських ударів по логістичній інфраструктурі

Кабінет Міністрів готує пакет рішень для підтримки бізнесу після серії російських атак на логістичну інфраструктуру. Зокрема, уряд планує забезпечити безперебійну роботу логістичних компаній і торговельних підприємств. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

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Корецький заявив, що Мінекономіки вже отримало відповідні доручення щодо проведення зустрічей із представниками бізнесу та опрацювання першочергових дій для забезпечення безперебійної роботи постачальників і ритейлерів.

«Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор», — зазначив він.

Російські удари зруйнували логістичні об'єкти

Заява очільника уряду пролунала після нічної атаки росії 5 серпня на Київ і Київську область, унаслідок якої були знищені великі логістичні об'єкти українських компаній.

Співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна повідомила, що компанія втратила найбільший розподільчий центр у Броварах, який обробляв понад 100 тис. замовлень щодня. За її словами, об'єкт повністю зруйнований і не підлягає відновленню.

Група «Епіцентр» заявила про знищення логістичного центру в Києві, двох складських комплексів у Калинівці та фактичну втрату одного з найбільших в Україні заводів із виробництва керамічної плитки. Через це компанія тимчасово переносить виробництво плитки на свої закордонні підприємства.

Росія не вперше атакує цивільну логістику

Раніше російські війська неодноразово завдавали ударів по логістичній та торговельній інфраструктурі України, зокрема по складах «Нової пошти», автозаправних станціях і видавництвах.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що росіяни знищили завод українського виробника військової амуніції UKRTAC.