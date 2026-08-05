НБУ підвищив ключову ставку: банкіри розповіли, коли почне зростати дохідність депозитів

Попри очікування ринку, НБУ минулого тижня почав посилювати монетарну політику. Такий варіант банкіри майже не закладали до своїх прогнозів, тому «Мінфін» вирішив знову запитати у фінансистів, як, із огляду на нові дані, найближчим часом змінюватиметься депозитна політика банків і скільки зараз заробляють приватні клієнти банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Чому НБУ почав підвищувати ключову ставку

Напередодні засідання НБУ щодо ключової ставки «Мінфін» провів опитування банкірів і всі вони майже одностайно прогнозували, що регулятор залишить її незмінною.

На корить такої позиції фінансисти наводили вагомі аргументи. Минулого місяця офіційна статистика зафіксувала дефляцію — у червні споживчі ціни знизилися на 0,1% і, як кажуть економісти, схожа ситуація може спостерігатися і за результатами липня. Але, як пояснювали банкіри, «попри поступове послаблення цінового тиску, інфляція все ще залишається підвищеною, а баланс ризиків — зміщеним у бік проінфляційних чинників». Тому збереження поточних умов монетарної політики здавалося ринку цілком реальним варіантом.

Але у регулятора були свої мотиви вкотре закрутити гайки. В Нацбанку пояснили, що такий крок «спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже у 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до мети в 5%». Попри сповільнення інфляції, останні декілька місяців в НБУ очікують прискорення зростання споживчих цін у другому півріччі.

«Відповідно до оцінок НБУ, в липні зростання споживчої інфляції відновилося, а базової — продовжилося. Прогноз передбачає їхнє подальше прискорення: до 10% та 9,2% відповідно, за підсумками 2026 року. Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди», — зазначають в Нацбанку.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку там називають перебіг повномасштабної війни, а до чинників, які матимуть значний вплив на інфляційну динаміку, відносять подальший розвиток подій на Близькому Сході.

Одним із головних сигналів для ринку також стала заява НБУ про готовність додатково посилювати відсоткову політику, щоб стримати ціновий тиск.

«Поточний прогноз Національного банку передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення відсоткової політики в IІ кварталі 2027 року. Водночас НБУ гнучко реагуватиме як на динаміку інфляції, так і на зміни в розподілі ризиків», — йдеться у коментарі Нацбанку щодо поточного підвищення ключової ставки з 15% до 15,5% річних.

Що буде із дохідністю депозитів після підвищення ключової ставки НБУ

Після оприлюднення рішення НБУ щодо ключової ставки, «Мінфін» ще раз опитав банкірів, як тепер вони змінюватимуть свої депозитні пропозиції, зокрема, для приватних вкладників.

Опитані нами фінансисти зазначили, що на депозитний ринок впливатиме не стільки підвищення відсоткової ставки, скільки запровадження оновленого операційного дизайну монетарної політики НБУ. Зокрема, разом із ключовою ставкою зросла і дохідність за тримісячними депозитними сертифікатами (вони залишаються одним із головних джерел заробітку банків) — із 18% до 18,5% річних.

Але отримувати цю підвищену дохідність зможуть не всі, оскільки з 7 серпня 2026 року, замість повного задоволення заявок банків, регулятор не прийматиме заявки автоматично, а проводитиме тендери з лімітованим обсягом раз на два тижні.

«Наразі банки оцінюють потенційний вплив нового механізму та після його практичного впровадження адаптуватимуть свої стратегії. Попередньо ми вважаємо, що зміни не створюють автоматичних передумов для суттєвого підвищення депозитних ставок», — говорить Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Альона Капкан, начальник Управління банківських продуктів банку КД, погоджується, що «підвищення облікової ставки НБУ є важливим сигналом для перегляду депозитних ставок», але водночас зазначає, що «це не єдиний чинник, який враховують банки».

«На рішення також впливають поточна ліквідність банківської системи, конкуренція за ресурс, сезонність залучення коштів та особливості окремих сегментів клієнтів», — уточнює вона. Тому, за словами Павла Цілика, начальника Управління казначейських операційзміни банку КД, «зміни будуть диференційованими: банки переглядатимуть ставки, залежно від власної потреби у фондуванні, структури ресурсної бази та ринкової конкуренції».

Альона Капкан із банку КД уточнює, що «традиційно ринок реагує на зміну облікової ставки протягом 5−10 робочих днів. Тому перші рішення щодо перегляду депозитних ставок можна очікувати вже у серпні».

Сергій Новошицький з банку «Південний» також очікує на поступову реакцію ринку. «У серпні можливі окремі рішення з боку невеликих банків, які традиційно швидше реагують на зміни регуляторного середовища.

Водночас масового перегляду ставок найближчим часом не прогнозуємо. Більшість великих і середніх банків, які наразі мають достатній запас ліквідності, ймовірно, займуть вичікувальну позицію. Зрозуміліша ринкова тенденція сформується восени, коли буде накопичено перший практичний досвід роботи за новими правилами НБУ", — прогнозує він.

В'ячеслав Скобін, начальник фінансового управління банку КД, припускає, що найвідчутніші зміни відбудуться за короткостроковими депозитами, насамперед для фізичних осіб, на строки до трьох місяців (до 93 днів).

«Саме такі продукти дозволяють банкам швидше адаптувати свою відсоткову політику до змін монетарних умов та зберігати гнучкість у разі подальших рішень НБУ. За довшими строками підвищення ставок може бути стриманішим. Банки активніше переглядатимуть довгострокову дохідність лише у разі, якщо високий рівень облікової ставки збережеться тривалий час або регулятор продовжить її підвищення», — говорить він.

А от Сергій Новошицький, навпаки, очікує найсуттєвіших змін ставок за довгими депозитами.

«Якщо зміни й відбуватимуться, то насамперед вони стосуватимуться строкових депозитів від 6 до 12 місяців. В умовах жорсткішої монетарної політики банки традиційно зацікавлені у фіксації ресурсу на довший термін, тому саме такі вклади й надалі залишатимуться найпривабливішими за рівнем дохідності.

За короткими строками потенціал для суттєвого перегляду ставок наразі виглядає обмеженим, із огляду на оновлений операційний дизайн", — аргументує він свою позицію.

За прогнозом Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, впродовж серпня середні ставки за гривневими депозитами, залежно від строку розміщення коштів, найімовірніше, перебуватимуть у межах 13−14,5% річних.

«Максимальна дохідність за окремими пропозиціями може сягати 17−17,5% річних. Переважно йтиметься про короткострокові акційні програми, вклади для нових клієнтів або додаткові бонуси в розмірі 0,5−1 в.п. до базової ставки.

Отже, головною подією серпня стане не зміна ставок, а поступове загострення конкуренції за вкладника. Наприкінці літа банки традиційно готують ґрунт для осінніх депозитних кампаній, пік яких припадає на вересень-жовтень. Саме тому кількість спеціальних пропозицій може зростати вже в другій декаді серпня, хоча базові умови вкладів залишатимуться майже незмінними", — додає він.

Як за останні 2 тижні змінилися депозитні ставки у невеликих банках

Кристалбанк зрізав дохідність гривневих депозитів на 3 місяці на 0,25 в.п. і тепер платить за ними 16,5% річних.

Банк також переглянув свої пропозиції за євровкладами. Дохідність депозитів у цій валюті на 12 і 6 місяців «схудла» на 0,35 в.п. — до 1% і 0,8% річних відповідно. Ставку за тримісячними вкладами у євро знижено суттєвіше — мінус 0,5 в.п. Тепер такі депозити приноситимуть своїм власникам символічні 0,5% річних до оподаткування.

Полтава-Банк знизив ставки всієї своєї лінійки строкових депозитів у нацвалюті. Тепер його приватні клієнти можуть заробити на вкладах на 12 місяців 12% річних (мінус 2 в.п.), на 9 і 6 місяців — 11,5% річних (мінус 1 в.п.).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.07.2026−03.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.07.2026−03.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.07.2026−03.08.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.