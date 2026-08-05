Три великі криптобіржі закрилися за місяць: чи безпечно тримати гроші на біржі зараз

Вони пережили хакерські атаки та ведмежі ринки, але не змогли витримати нові правила гри. Всього за один місяць три відомі криптобіржі — AscendEX , BitMEX та BitMart — оголосили про зупинку роботи або повне закриття. Чому ліквідність швидко концентрується в руках кількох гігантів, нові токени більше не дають прибутку, а жорстке регулювання витісняє гравців середньої ланки? Розбираємося, що зламалося в бізнес-моделі криптобірж і до чого готуватися трейдерам.

Мінус три біржі за один місяць

Раніше великі біржі зазвичай зникали після гучних зламів, як Mt. Gox, або масштабного шахрайства, як FTX. Тепер до цих ризиків додалася звичайна економіка. AscendEX із $50 млн інвестицій від Polychain Capital, майже десятирічна BitMart та легендарна BitMEX, яка створила ринок криптодеривативів, не витримали нової конкуренції за клієнтів і ліквідність.

Ще до липневих заяв великих бірж проблеми проявилися на локальних ринках. Нідерландська платформа Knaken припинила роботу на початку червня після відмови в ліцензії MiCA, а 16 липня суд оголосив її банкрутом. Близько 30 000 клієнтів втратили доступ до рахунків, приблизно €7 млн їхніх коштів зникли, а активів компанії недостатньо для повних виплат. Нові правила не створили фінансову діру, але змусили слабку компанію залишити ринок і зробили проблему видимою.

Невдовзі під загрозою опинилися й кошти клієнтів AscendEX. Майданчик раптово припинив торгівлю 1 липня, а офіційне повідомлення видав із п’ятиденною затримкою, вже після блокування автоматичного виведення коштів. Причиною став дефіцит капіталу після невдалих переговорів із фінансувальниками. Компанія не змогла гарантувати строки та повноту повернення депозитів, тому йдеться не про контрольоване закриття, а про ризик неплатоспроможності та втрати клієнтських коштів.

23 липня про закриття оголосила BitMEX. Біржа популяризувала безстрокові ф’ючерси, колись контролювала близько 57% світового ринку криптодеривативів і проводила угоди на $8 млрд за день. Перед оголошенням про закриття її добовий обсяг становив близько $400 000, а частка ринку була меншою за 0,01%. Вофіційному повідомленні рішення пояснили лише стратегічним переглядом бізнесу та криптоіндустрії. Згідно з офіційним повідомленням біржі з 26 серпня користувачі зможуть тільки скорочувати позиції, а 23 вересня торгівля припиниться повністю. Виведення коштів залишиться доступним і після цієї дати.

26 липня, лише через три дні після BitMEX, про вихід оголосила BitMart. Вонапослалася на стан бізнесу, ринкове середовище та майбутню стратегію, не розкривши конкретних фінансових причин. Реєстрацію, депозити й відкриття нових угод зупинили одразу. 26 серпня припиниться вся торгівля, а 31 січня 2027 року платформа закриється остаточно. Отже, йдеться вже не про випадкові проблеми окремих компаній. За один місяць ринок не витримали три біржі з багаторічною історією, інвесторами та сформованою клієнтською базою.

Ліквідність притягує ліквідність

Головний двигун нинішньої кризи — концентрація ліквідності. Простими словами, гроші й трейдери зібралися на кількох майданчиках. За данимиTokenInsight, у другому кварталі 2026 року одна лише Binance контролювала 32,3% світового спотового ринку. Разом із Bybit, Gate та OKX на ці чотири біржі припадало понад 56% торгівлі. Але справжню прірву показує глибина книги заявок — скільки активів можна швидко купити чи продати біля поточної ціни. На Binance цей запас сягав $8 млн, на Bitget — $3,4 млн, а на OKX і HTX — лише $2,4 млн та $2,3 млн відповідно. На дрібніших платформах провести велику операцію без помітного зсуву ціни було ще складніше.

Загальний обсяг торгів і частки найбільших криптобірж у II кварталі 2026 року

У деривативах, де проходить основна торгівля крипторинку, концентрація стала ще жорсткішою. У другому кварталі оборот ф’ючерсів і безстрокових контрактів сягнув $12 трлн проти $4,5 трлн на споті. Понад 70% цього потоку ділили лише чотири платформи — Binance, OKX, Bybit та MEXC. Для великого трейдера така різниця вирішальна. Жодна знижка на комісію не компенсує прослизання, коли великий ордер неможливо виконати за однією ціною і кожну наступну частину доводиться купувати дорожче або продавати дешевше.

Тому трейдери йдуть туди, де вже є глибина. За ними переходять маркетмейкери, яким вигідніше працювати там, де постійно укладаються угоди й капітал обертається швидше. Запускається замкнене коло. Ліквідність притягує нову ліквідність, книги лідерів стають ще глибшими, а менші біржі одночасно втрачають клієнтів і тих, хто підтримував торгівлю. На цьому етапі повернути користувачів бонусами, реферальними програмами чи нульовими комісіями вже майже неможливо.

Нові токени більше не годують біржі

Під час криптобуму навіть невелика біржа могла вирости завдяки ранньому лістингу нового альткоїна. Монета приводила спекулянтів, депозити й комісійний дохід. Тепер капітал зосередився у знайомих активах. На кінець другого кварталу 2026 року Bitcoin займав близько 57% крипторинку, Ethereum — близько 10%, а стейблкоїни — ще майже 15%. Отже, понад 80% усієї капіталізації припадало лише на дві криптовалюти та цифрові аналоги долара.

Хоча нові монети продовжують з’являтися, колишнього ажіотажу вони вже не викликають. Так, за данимиCoinGecko, через рік після лістингу менш як 10% нових токенів торгуються дорожче за стартову ціну. Оскільки ставки на нові альткоїни дедалі частіше закінчуються збитками, трейдери повертаються до біткоїна, Ethereum, Solana та інших великих активів.

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Коли інтерес до нових токенів згасає, біржам доводиться шукати інші джерела доходу. Вони додають токенізовані акції та індекси, ф’ючерси на золото й нафту, а також ринки прогнозів. Проте самої появи нових інструментів замало. BitMEX пропонувала ф’ючерси на традиційні активи, а BitMart — токенізовані акції від Ondo та xStocks, але це не врятувало їх від закриття. Навіть на нових ринках трейдери йдуть за ліквідністю до найбільших платформ, зокрема Binance, чиї bStocks у липні провели операції на $9,41 млрд і зайняли 83,3% ринку токенізованих акцій. Отже, самої криптовалюти біржам уже мало, але й нові продукти приносять основний дохід здебільшого лідерам.

Нові правила витісняють слабші біржі

Колись для запуску криптобіржі вистачало платформи та юридичної особи в лояльній країні. Тепер потрібні ліцензії, капітальні резерви, захист клієнтських коштів, санкційний контроль, Travel Rule, кібербезпека, аудит і постійна звітність. Витрати на дотримання правил майже однакові для «великих» і «малих бірж». І якщо «велика» платформа розподіляє їх між мільйонами клієнтів, то «мала» ризикує витратити на регуляторні вимоги весь свій дохід.

Масштаб змін показала Європа. Після завершення перехідного періоду MiCA 1 липня 2026 року право працювати в ЄС мали лише 244 компанії. Ще 1 738 постачальників криптопослуг залишилися без необхідного дозволу та мали припинити роботу. Отже, новим вимогам відповідали лише близько 12% компаній, які раніше обслуговували європейський ринок,підрахувала Financial Times. Навіть Binance довелося обмежити послуги в ЄС після невдалої спроби отримати ліцензію, тоді як Coinbase, Kraken і OKX пройшли процедуру.

Регулювання посилює вже наявну концентрацію. Коли трейдери й маркетмейкери переходять до лідерів, у менших бірж залишається менше доходу на ліцензії, аудити та комплаєнс. AscendEX пов’язувала зупинку, зокрема, з регуляторним тиском і провалом фінансування. BitMEX та BitMart офіційно не називали нові правила причиною закриття, тому прямо приписувати їм це рішення не можна. Проте загальна логіка ринку очевидна: якщо біржа одночасно втрачає ліквідність і мусить більше витрачати на відповідність правилам, їй залишається або продатися, або залишити частину країн і втратити ще більше користувачів, або просто закритися.

Конкуренти наступають з обох боків

Конкуренція для криптобірж тепер надходить і з традиційних фінансів. Revolut, Robinhood та інші застосунки дозволяють купувати, зберігати й навіть отримувати дохід від криптовалют там само, де користувач тримає фіатні гроші. Для людини, яка просто регулярно купує криптовалюту й не займається активною торгівлею, окрема біржа стає зайвою ланкою.

Крім того, посилюються децентралізовані платформи. Хоча DeFi існує давно, на тлі жорсткіших перевірок і обмежень на централізованих біржах приваблює дедалі більше трейдерів. За данимиCoinGecko, частка DEX у спотовій торгівлі за два роки майже подвоїлася з 6,9% до 13,6%. На ринку безстрокових контрактів вона зросла вп’ятеро до 10,2%.

У результаті середні криптобіржі опинилися між двома сильними конкурентами. Звичайних користувачів забирають фінансові застосунки, а частину активних трейдерів — DeFi. Ті ж, кому потрібні великі угоди й максимальна ліквідність, переходять на кілька найбільших централізованих платформ. Для решти бірж простору на ринку залишається дедалі менше.

То чи безпечно тримати гроші на біржі?

До вибору криптобіржі завжди варто було підходити серйозно й дивитися не лише на низькі комісії, бонуси та кількість доступних монет. Нинішній біржопад додає ще один критерій — життєздатність самого бізнесу. Якщо BitMEX і BitMart згортають роботу поступово та залишають клієнтам час вивести активи, то Knaken і AscendEX показали, що про фінансові проблеми майданчика користувачі можуть дізнатися вже після зупинки торгівлі та блокування виведення коштів.

Тому під час оцінки надійності біржі тепер важливі не лише ліцензія, репутація та захист від зламів, а й ліквідність. Її скорочення не означає неминучого банкрутства, проте майданчик із низькими обсягами заробляє менше на комісіях і має менший запас міцності. Перед внесенням коштів варто оцінити торгову активність біржі, порядок виведення грошей і те, наскільки прозоро вона зберігає клієнтські активи.

Додатково убезпечити себе допоможуть завчасно збережені виписки, історія транзакцій і підтвердження залишків. Якщо біржа раптово зупиниться, доступ до особистого кабінету може зникнути, а без документів буде складніше заявити вимоги під час банкрутства. Утім, навіть наявність усіх доказів не гарантує повного повернення коштів, а процес може затягнутися на роки.

Водночас концентрація ліквідності поступово перетворює крипторинок на олігополію. Торгувати на кількох найбільших біржах стає зручніше, тому туди переходить дедалі більше користувачів і капіталу. Однак разом із ліквідністю там концентруються й ризики: злам, фінансові проблеми або регуляторні обмеження одного лідера можуть зачепити значну частину ринку. Тому навіть на найбільших біржах доцільно залишати лише кошти для торгівлі й розподіляти їх між кількома регульованими платформами, а довгострокові заощадження зберігати на власному гаманці.