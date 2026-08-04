Дешевші й дедалі потужніші: китайські ШІ-моделі кидають виклик OpenAI та Anthropic

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Дослідники назвали таку ситуацію «зоною смерті» для розробників, які не можуть запропонувати ні найкращу продуктивність, ні конкурентну вартість своїх моделей. На їхню думку, саме в цій категорії ризикують опинитися компанії, які не встигатимуть за темпами розвитку китайських лабораторій.

Китай робить ставку на дешевші та потужніші моделі

Одним із найпомітніших прикладів стала велика мовна модель DeepSeek V4 Flash, представлена навесні цього року. За даними Artificial Analysis, вона приблизно у 105 разів дешевша за флагманську модель Claude Fable 5 від Anthropic для окремих агентних завдань. Хоча за якістю відповідей DeepSeek поки що поступається найсильнішим американським моделям, різниця швидко скорочується.

Крім DeepSeek, останніми тижнями свої нові рішення представили й інші китайські компанії:

Alibaba випустила модель Qwen3.8-Max, яка, за заявами компанії, відповідає або перевершує Claude Fable 5 за низкою показників. Лабораторія Moonshot представила модель Kimi K3, продуктивність якої наближається до найдорожчих американських аналогів.

Обидві моделі залишаються дешевшими за передові продукти OpenAI та Anthropic, хоча й коштують більше, ніж DeepSeek V4 Flash.

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На думку Bloomberg, така конкуренція змушує американських розробників переглядати свої бізнес-моделі. Якщо раніше перевага забезпечувалася технологічним відривом, то тепер дедалі більшого значення набуває співвідношення ціни та можливостей.

Аналітики говорять про новий етап конкуренції

Техноаналітик і автор інформаційного бюлетеня Hello China Tech По Чжао зазначає, що головна зміна полягає не в успіху окремої компанії, а у формуванні в Китаї цілої екосистеми розробників штучного інтелекту.

Засновник шанхайської консалтингової компанії ZenGen Labs Дермот Макграт розповів Bloomberg, що й сам змінив підхід до роботи. За його словами, для складного планування він і надалі використовує Claude від Anthropic, але виконання багатьох практичних завдань уже доручає DeepSeek, яка ефективно працює з агентами штучного інтелекту.

Подібної думки дотримується й один із піонерів галузі Кай-Фу Лі. Він вважає, що поява сильних китайських моделей із відкритим кодом суттєво змінила конкурентне середовище. Якщо раніше OpenAI та Anthropic фактично домінували на ринку, то тепер користувачі отримали альтернативи, які пропонують нижчу вартість при дедалі вищому рівні продуктивності.

На цьому тлі аналітики очікують подальшого загострення конкуренції між американськими та китайськими розробниками, де ключовими факторами стануть швидкість розвитку моделей, їхня функціональність і ціна використання.

Нагадаємо

Мінфін вже повідомляв, що ШІ-стартап Anthropic звинувачує китайських конкурентів у масовій крадіжці даних.