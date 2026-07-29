росія оголосила засновника Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук

ФСБ росії заявила про пред’явлення звинувачень засновнику Telegram Павлу Дурову у нібито сприянні терористичній діяльності. Про це повідомляє російське агентство « Интерфакс » 29 липня.

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В чому причина

У ФСБ також заявили, що Дурова оголосили у міжнародний розшук.

Крім цього, російська спецслужба звинуватила адміністрацію Telegram у тому, що вона не блокує канали, пов’язані з масовими вбивствами та кіберзлочинністю.

За версією ФСБ, це нібито призводить до «численних людських жертв», зокрема серед жінок і дітей, а також до «багатомільярдних матеріальних збитків».

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За даними ФСБ, щодо Павла Дурова розслідують кримінальне провадження за статтею про сприяння терористичній діяльності — частина 1.1 статті 205.1 Кримінального кодексу рф.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», в 2024 році в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR (картотеці осіб, що перебувають у розшуку) та щойно прибув з Азербайджану.