DeepSeek приближается к оценке в $45 млрд: китайский «Большой фонд» может возглавить раунд инвестиций

Крупнейший государственный инвестиционный фонд Китая в полупроводниковой отрасли («Большой фонд») ведет переговоры о финансировании стартапа DeepSeek. Этот раунд может оценить разработчика искусственного интеллекта в $45 млрд, что вдвое больше цифры, которая обсуждалась всего несколько недель назад. Об этом сообщает Financial Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Речь идет о China Integrated Circuit Industry Investment Fund, известной как Большой фонд. По словам источников, именно он стремится возглавить инвестицию в DeepSeek. Среди других потенциальных инвесторов также рассматривается Tencent, однако окончательный состав участников пока не определен.

Почему DeepSeek так дорог?

DeepSeek резко привлек внимание в январе 2025 года после запуска модели R1 — мощной open-source LLM, которая, по утверждению компании, была натренирована с использованием значительно меньшего объема вычислительных ресурсов, чем у конкурентов из США, в частности OpenAI.

Оценка компании существенно выросла — с около $20 млрд всего за несколько недель переговоров. Инвесторы готовы делать ставку на потенциал лаборатории, несмотря на то, что она пока не сосредотачивается на коммерциализации своих продуктов.

Основатель стартапа из Ханчжоу Лян Вэньфэн также может лично инвестировать в этот раунд. По данным документов компании, он контролирует 89,5% DeepSeek через собственные доли и связанные структуры.

Поддержка со стороны стратегического госфонда усилит позиции DeepSeek как одного из лидеров в разработке передовых ИИ-моделей в Китае, а также будет способствовать формированию национальной экосистемы — от моделей и софта до чипов.

Китай уже реализовал три этапа «Большого фонда», чтобы поддержать курс Си Цзиньпин на технологическую самодостаточность на фоне ограничений США доступа к передовым технологиям, в частности оборудования для производства чипов.

В 2024 году фонд привлек около $47 млрд от Минфина, местных правительств и госбанков для инвестиций в производство оборудования и полупроводниковых материалов. Ранее он публично не поддерживал других разработчиков крупных речевых моделей в Китае.

Читайте также: От DeepSeek к Grammarly: делящий остатки рынка в тени 6-миллиардной монополии OpenAI

Кого инвестировал фонд

Среди компаний, которые уже финансировали фонд — Semiconductor Manufacturing International Corporation и Yangtze Memory Technologies Corp.

В новой модели V4 DeepSeek заявила, что оптимизировала вычисления для инференса (генерации ответов) под чипы Huawei Ascend 950PR.

Продажи AI-чипов Huawei в этом году резко выросли, и компания опередила Nvidia на китайском рынке, где поставка передовых американских чипов ограничена.

Впрочем, общие объемы производства AI-чипов в Китае все еще значительно уступают США, а сами процессоры отстают по меньшей мере на два поколения.

Чтобы сократить этот разрыв, Пекин рассчитывает на тесное сотрудничество технологических компаний от производителей чипов до разработчиков моделей. Цель — создать экосистему, способную поддерживать конкурентоспособность Китая в ИИ, несмотря на усиление экспортных ограничений США.

Читайте также: Искусственный интеллект от DeepSeek заработал 42% за три дня на криптотрейдинге, обогнав Grok и Claude

Беспокойство на Западе

По словам CEO Nvidia Дженсена Хуанга, подобная экосистема может стать угрозой для глобального доминирования США. Он отметил, что если модели типа DeepSeek в первую очередь будут работать на китайском оборудовании, это может привести к ситуации, когда ИИ в мире будет развиваться на неамериканской инфраструктуре.

С момента выхода на глобальную арену, DeepSeek сосредотачивается на разработке передовых моделей, а не на построении коммерческого бизнеса или масштабировании потребительского чат-бота.

По оценкам инвесторов, у компании есть одни из лучших в Китае возможностей в сфере программирования. Ее конкуренты, в частности, Zhipu и Moonshot AI, также демонстрируют стремительный рост доходов. Рыночная капитализация Zhipu, торгующаяся в Гонконге, составляет около $52 млрд.

Ранее сообщалось, что Лян планировал привлечь относительно небольшую сумму для оценки опционов компании и удержать исследователей от перехода к конкурентам с более щедрыми предложениями. Обычно опционы составляют основную часть компенсации в сфере AI.

Однако на фоне стремительного роста оценки, он может рассмотреть возможность привлечения большего объема средств для создания финансового резерва под будущие инвестиции в вычислительные мощности.

DeepSeek, Большой фонд и Tencent пока не прокомментировали ситуацию.