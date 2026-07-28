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28 липня 2026, 17:10

У ЄС запровадили обов'язкове маркування ШІ-контенту: чому виконати нові правила буде непросто

Як повідомляє видання Euro News, з 3 серпня в Європейському Союзі починають діяти нові вимоги Закону про штучний інтелект (AI Act), які зобов'язують розробників генеративного ШІ та професійних користувачів позначати контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту. Йдеться про зображення, відео, аудіо та інші матеріали, які можуть виглядати як справжні.

Як повідомляє видання Euro News, з 3 серпня в Європейському Союзі починають діяти нові вимоги Закону про штучний інтелект (AI Act), які зобов'язують розробників генеративного ШІ та професійних користувачів позначати контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту.

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Єврокомісія вважає, що користувачі повинні розуміти перед переглядом, коли перед ними штучно створений контент. Для цього компаніям рекомендують використовувати як помітні позначки для людей, так і технічні маркери, які можуть автоматично розпізнавати онлайн-платформи та інші сервіси.

Водночас правила не поширюються на очевидно художні, сатиричні чи вигадані матеріали, якщо їхній характер не вводить аудиторію в оману.

Головна проблема — не закон, а технології

Попри нові вимоги, експерти сумніваються, що зараз їх вдасться дотримуватися.

Сьогодні різні компанії використовують власні підходи: цифрові водяні знаки, метадані або системи підтвердження походження контенту. Однак ці технології не є універсальними та часто не сумісні між собою.

Крім того, цифрові позначки легко втратити. Після редагування, стиснення файлів або повторного завантаження на іншу платформу водяні знаки чи метадані можуть зникнути або бути змінені. Через це перевірити, чи був матеріал створений за допомогою ШІ, нерідко стає неможливо.

Експерти також звертають увагу, що інтернет не має кордонів. Навіть якщо європейські компанії виконуватимуть вимоги AI Act, контент, створений за межами ЄС без будь-якого маркування, однаково швидко поширюватиметься серед європейських користувачів.

Які перешкоди бачать експерти

Фахівці називають одразу кілька факторів, які можуть ускладнити виконання нових правил:

  1. Немає єдиного міжнародного стандарту маркування ШІ-контенту.
  2. Різні технології розпізнавання працюють несумісно між собою.
  3. Технології нейромереж розвиваються значно швидше, ніж механізми їхнього контролю.

Саме тому Європейська комісія рекомендує застосовувати одразу кілька способів маркування та перевірки, а не покладатися на один інструмент.

На думку дослідників, лише багаторівневий підхід дасть змогу хоча б частково забезпечити прозорість ШІ-контенту. Однак чи встигне регулювання наздогнати темпи розвитку штучного інтелекту, поки що залишається відкритим питанням.

Так чи інакше, штрафи за недотримання AI Act дуже переконливі: від 7,5 до 35 мільйонів євро, або до 7% від річного обороту компанії.

З 3 серпня 2026 року більшість положень стають обов'язковими, а повна імплементація закону очікується рівно за рік — 2 серпня 2027-го.

Читайте також: ШІ-інструменти 2026: великий гайд по сервісах, які зекономлять сотні годин на рік

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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