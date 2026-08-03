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3 серпня 2026, 11:14

«Сталося щось дивне»: через що сьогодні вранці завис застосунок «Резерв+»

У понеділок вранці у роботі популярного державного застосунку «Резерв+» стався раптовий масштабний збій, який повністю заблокував користувачам доступ до авторизації. Про це повідомляють Новини Live.

У понеділок вранці у роботі популярного державного застосунку «Резерв+» стався раптовий масштабний збій, який повністю заблокував користувачам доступ до авторизації.

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Близько 08:30 ранку тисячі громадян почали скаржитися на неможливість увійти до системи, замість звичного інтерфейсу бачачи на екранах смартфонів сповіщення з помилкою «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

Корисувачі втратили можливість перевірити свої військово-облікові документи чи скористатися електронними сервісами саме на початку нового робочого тижня, коли навантаження на державні цифрові інструменти традиційно досягає пікових показників.

Наразі профільні відомства та технічна команда розробників поки що не надали жодних офіційних коментарів щодо точних причин виникнення раптового технічного колапсу чи орієнтовних термінів повноцінного відновлення стабільної роботи сервісу. Натискання на кнопку «Спробувати знову» у більшості користувачів результату не дає, а система продовжує видавати помилку з'єднання або зависає на етапі завантаження даних.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+109
Я Саня
Я Саня
3 серпня 2026, 11:25
#
Нічого дивного, потрібно взяти наступну порцію поставок і щоб по дворах не бігати
+
+44
Pasha1233
Pasha1233
3 серпня 2026, 11:27
#
Так, ще й в понеділок вранці, коли люди на роботу йдуть. Все зрозуміло як день. Щоб нахапати хворих, рекетирувати їх і катувати, он як у Вишневому вбили діабетика і закопали як собаку.
+
0
yarg
yarg
3 серпня 2026, 12:33
#
Віримо. і вбили і закопали. і сорос заплатив їм 50000 доларів
+
+14
Я Саня
Я Саня
3 серпня 2026, 16:41
#
А що там вірити як вже все підтверджено? Чи ти свято досі вважаєш що то все іпсо, а тецека білі та пухнасті просто оповіщують))
+
0
yarg
yarg
3 серпня 2026, 17:57
#
Ні. просто мобілізують.
+
0
P93
P93
3 серпня 2026, 12:40
#
Можна детальніше про це?
+
0
HappyInterest
HappyInterest
3 серпня 2026, 12:24
#
Del: self-censorship
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
3 серпня 2026, 12:39
#
Щось дивне вже відбувається у передмісті Краматорська… скоро він дивно опиниться під окупацією…
+
0
yarg
yarg
3 серпня 2026, 14:17
#
Ну як- передмісті… 20 кілометрів. для нинішніх темпів підорашки- 4 роки і 700000 трупів іванушек.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
3 серпня 2026, 15:51
#
Вже менше 10-ти до міської забудови навіть по deep-state…
а по інформації з підрозділів — вже інфільтрація в місто…
+
0
yarg
yarg
3 серпня 2026, 17:57
#
По інформації з підрозділів- бої досі йдуть в Часовому Яру. який росіяни взяли язиком 2 роки тому. так що- до 2030 року Крамик протримається. а путін- ні
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