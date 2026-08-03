«Сталося щось дивне»: через що сьогодні вранці завис застосунок «Резерв+»

У понеділок вранці у роботі популярного державного застосунку «Резерв+» стався раптовий масштабний збій, який повністю заблокував користувачам доступ до авторизації. Про це повідомляють Новини Live.

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Близько 08:30 ранку тисячі громадян почали скаржитися на неможливість увійти до системи, замість звичного інтерфейсу бачачи на екранах смартфонів сповіщення з помилкою «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

Корисувачі втратили можливість перевірити свої військово-облікові документи чи скористатися електронними сервісами саме на початку нового робочого тижня, коли навантаження на державні цифрові інструменти традиційно досягає пікових показників.

Наразі профільні відомства та технічна команда розробників поки що не надали жодних офіційних коментарів щодо точних причин виникнення раптового технічного колапсу чи орієнтовних термінів повноцінного відновлення стабільної роботи сервісу. Натискання на кнопку «Спробувати знову» у більшості користувачів результату не дає, а система продовжує видавати помилку з'єднання або зависає на етапі завантаження даних.