Alibaba запускає нову модель ШІ Qwen3.5, який самостійно керує додатками

Китайський технологічний гігант Alibaba вивів на ринок нову модель штучного інтелекту Qwen3.5, яка здатна працювати автономно та виконувати складні завдання замість користувача. Розробники стверджують, що новинка не лише значно дешевша за попередні версії, але й успішно обходить провідні американські аналоги у низці ключових тестів. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Автономність та радикальне здешевлення

Головною інновацією оновленої нейромережі стали так звані «візуальні агентні можливості». Це означає, що програма вміє не просто спілкуватися текстом, а й самостійно виконувати потрібні дії безпосередньо у мобільних додатках чи на комп'ютері користувача. Водночас експлуатація Qwen3.5 стала на 60% дешевшою, а її здатність обробляти великі масиви інформації зросла у вісім разів порівняно з попередницею.

«Створена для ери агентного штучного інтелекту, Qwen3.5 покликана допомогти розробникам і підприємствам рухатися швидше та робити більше з тими ж обчислювальними потужностями, встановлюючи новий орієнтир продуктивності на одиницю вартості виведення», — йдеться в офіційній заяві компанії.

Боротьба за мільйони користувачів

Запуск інноваційної моделі є частиною агресивної стратегії Alibaba із завоювання внутрішнього ринку. Нещодавно корпорація провела масштабну промокампанію, роздаючи купони на їжу та напої безпосередньо через свій чат-бот Qwen. Попри технічні збої, це дозволило компанії збільшити кількість активних користувачів у сім разів.

Проте тиск із боку внутрішніх конкурентів є величезним. Минулої суботи компанія ByteDance (власник TikTok) випустила оновлення свого чат-бота Doubao 2.0, аудиторія якого вже наближається до 200 мільйонів осіб, також зробивши акцент на автономних ШІ-агентах. Окрім того, ринок завмер в очікуванні нової моделі від компанії DeepSeek — китайського стартапу, чий глобальний прорив торік спричинив масштабний розпродаж акцій світових технологічних гігантів. Alibaba вже має досвід прямої конкуренції з ним: минулого року вона випустила модель Qwen 2.5-Max саме як противагу одному з найуспішніших продуктів DeepSeek.

Виклик американським технологіям

Цікаво, що під час презентації Qwen3.5 розробники не згадали своїх співвітчизників із DeepSeek, зосередивши удар на західних конкурентах. Опубліковані компанією результати тестувань (бенчмарків) вказують на те, що їхня новинка перевершує за показниками ефективності попередні власні розробки та актуальні американські моделі — GPT-5.2, Claude Opus 4.5 та Gemini 3 Pro.

Чому це важливо

Презентація Qwen3.5 — це черговий доказ того, що глобальне лідерство у сфері штучного інтелекту більше не належить виключно Кремнієвій долині. Попри торговельні обмеження та санкції США на постачання передових мікросхем, китайські розробники змогли не лише наздогнати західних конкурентів, але й кардинально обвалити вартість обчислень. Для світового бізнесу це означає швидке та наддешеве впровадження автоматизації: корпораціям стане вигідно замінювати людей ШІ-агентами, здатними самостійно працювати в офісних програмах та додатках. Водночас для американських технологічних гігантів така агресивна цінова політика Китаю створює загрозу суттєвого падіння їхніх прибутків у хмарному секторі.