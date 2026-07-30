Австралійський інтернет-регулятор розпочав судове провадження проти Telegram через невидалення матеріалів на підтримку тероризму. Компанії загрожує штраф до 54,6 млн австралійських доларів, або 38 млн доларів США. Про це повідомляє Reuters.
Австралія подала до суду на Telegram через терористичні пости
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В чому звинувачують?
Регулятор стверджує, що Telegram не видалив відео страт, здійснених терористами, та масових розстрілів. Йдеться, зокрема, про матеріали, пов'язані з терактами у Крайстчерчі та Буффало.
За даними eSafety, з липня до жовтня 2025 року австралійські користувачі поскаржилися Telegram на 12 дописів із контентом на підтримку тероризму. Три з них містили відомі терористичні матеріали.
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Водночас платформа не видалила 10 із цих дописів і не призупинила та не заблокувала облікові записи, які їх опублікували, йдеться в судовій заяві.
Telegram відкинув звинувачення та заявив, що оскаржуватиме їх у суді. Представник компанії додав, що її зусилля у боротьбі з тероризмом добре задокументовані, а протягом 2026 року платформа заблокувала тисячі екстремістських спільнот.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 29 липня ФСБ росії заявила про пред’явлення звинувачень засновнику Telegram Павлу Дурову у нібито сприянні терористичній діяльності.
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