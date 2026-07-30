Австралія подала до суду на Telegram через терористичні пости

Австралійський інтернет-регулятор розпочав судове провадження проти Telegram через невидалення матеріалів на підтримку тероризму. Компанії загрожує штраф до 54,6 млн австралійських доларів , або 38 млн доларів США. Про це повідомляє Reuters.

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В чому звинувачують?

Регулятор стверджує, що Telegram не видалив відео страт, здійснених терористами, та масових розстрілів. Йдеться, зокрема, про матеріали, пов'язані з терактами у Крайстчерчі та Буффало.

За даними eSafety, з липня до жовтня 2025 року австралійські користувачі поскаржилися Telegram на 12 дописів із контентом на підтримку тероризму. Три з них містили відомі терористичні матеріали.

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Водночас платформа не видалила 10 із цих дописів і не призупинила та не заблокувала облікові записи, які їх опублікували, йдеться в судовій заяві.

Telegram відкинув звинувачення та заявив, що оскаржуватиме їх у суді. Представник компанії додав, що її зусилля у боротьбі з тероризмом добре задокументовані, а протягом 2026 року платформа заблокувала тисячі екстремістських спільнот.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 29 липня ФСБ росії заявила про пред’явлення звинувачень засновнику Telegram Павлу Дурову у нібито сприянні терористичній діяльності.