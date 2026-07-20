Змінити мобільного оператора та зберегти номер: відтепер це можна зробити через Дію

У застосунку «Дія» стала доступною послуга перенесення мобільного номера до оператора lifecell. Користувачі можуть змінити мобільного оператора без втрати свого номера телефону разом із кодом оператора. Після переходу абоненту потрібно лише активувати нову SIM-картку lifecell. Старий номер продовжить працювати вже в мережі нового оператора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Послуга працює у форматі Mobile Number Portability (MNP), яка дозволяє зберігати номер під час зміни мобільного оператора. Надалі можливість перенесення номера через «Дію» планують розширити і на інших операторів зв’язку.

Як перенести номер через Дію

Для оформлення переходу користувачу потрібно подати заяву в застосунку та виконати кілька кроків:

авторизуватися в застосунку «Дія» та подати заявку на перенесення номера;

придбати SIM-картку lifecell у магазині або онлайн;

додати номер нової SIM-картки до заявки — одразу або пізніше;

дочекатися перевірки заявки поточним оператором (триває до 4 годин);

отримати SMS із датою та часом перенесення номера;

після початку процедури замінити стару SIM-картку на SIM-картку lifecell.

Після завершення перенесення можна поповнювати рахунок і користуватися мобільним зв’язком у мережі нового оператора. Повторно перенести номер дозволяється не частіше ніж один раз на 30 днів.

Для подання заявки через «Дію» необхідно мати РНОКПП, а також один із документів: ID-картку, закордонний паспорт або посвідчення водія.

Окремо lifecell запустив соціальний тарифний план «Турбота» для пенсіонерів.

В нього входять:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell;

1000 хвилин на дзвінки на номери інших операторів по Україні;

безлімітний трафік на соціальні мережі, месенджери (Telegram, Viber тощо) та державні сервіси, як-от «Дія».

Вартість плану становить лише 190 грн на місяць.

Читайте також: lifecell виграє «битву» у «Київстар» та Vodafone за перенесення номерів до іншого оператора