Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
6 лютого 2026, 10:54

Anthropic представив Claude Opus 4.6: модель спеціалізується на фінансових дослідженнях

Компанія Anthropic продовжує агресивну експансію у професійні сектори. У четвер, 5 лютого, розробник представив нову версію своєї найпотужнішої моделі — Claude Opus 4.6, яка спеціалізується на фінансових дослідженнях та бізнес-аналітиці. Реакція ринку була миттєвою: інвестори почали масово продавати акції традиційних постачальників фінансових даних, побоюючись, що штучний інтелект зробить їхні послуги непотрібними. Про це пише Bloomberg.

Компанія Anthropic продовжує агресивну експансію у професійні сектори.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що вміє Claude Opus 4.6

Нова модель розроблена для виконання завдань, на які у людини-аналітика зазвичай йдуть дні.

  • Глибокий аналіз: ШІ може вивчати корпоративні дані, регуляторні звіти та ринкову інформацію для створення детальних фінансових звітів.
  • Робочі інструменти: Окрім аналітики, модель здатна створювати електронні таблиці, презентації та навіть розробляти програмне забезпечення.

Реакція ринку: падіння лідерів

Анонс спричинив різке падіння котирувань компаній, що надають фінансові послуги та дані.

  • FactSet Research Systems Inc.: акції впали на 10%.
  • Інші постраждалі: Значне зниження зафіксували S&P Global Inc., Moody’s Corp та Nasdaq, Inc.

Це вже другий шок для ринку за тиждень. Раніше «тихий» реліз інструментів Anthropic для автоматизації юридичної роботи спровокував трильйонний розпродаж акцій виробників програмного забезпечення.

Стратегія: гонка оцінок та секторів

Anthropic та її головний конкурент OpenAI намагаються виправдати свої астрономічні оцінки, залучаючи бізнес-клієнтів.

  • Оцінки: Anthropic веде переговори про залучення фінансування з оцінкою у $350 млрд, тоді як OpenAI цілиться на $830 млрд.
  • Фокус: Скотт Вайт, керівник продукту Anthropic, заявив, що компанія планує агресивно розвивати напрямки кібербезпеки, наук про життя, охорони здоров'я та фінансових послуг.
  • Відповідь конкурента: У той же день OpenAI оновила свого агента для кодування Codex, розширивши його можливості створення документації та презентацій.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

