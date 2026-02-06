Anthropic представив Claude Opus 4.6: модель спеціалізується на фінансових дослідженнях

Компанія Anthropic продовжує агресивну експансію у професійні сектори. У четвер, 5 лютого, розробник представив нову версію своєї найпотужнішої моделі — Claude Opus 4.6, яка спеціалізується на фінансових дослідженнях та бізнес-аналітиці. Реакція ринку була миттєвою: інвестори почали масово продавати акції традиційних постачальників фінансових даних, побоюючись, що штучний інтелект зробить їхні послуги непотрібними. Про це пише Bloomberg.

Що вміє Claude Opus 4.6

Нова модель розроблена для виконання завдань, на які у людини-аналітика зазвичай йдуть дні.

Глибокий аналіз: ШІ може вивчати корпоративні дані, регуляторні звіти та ринкову інформацію для створення детальних фінансових звітів.

Робочі інструменти: Окрім аналітики, модель здатна створювати електронні таблиці, презентації та навіть розробляти програмне забезпечення.

Реакція ринку: падіння лідерів

Анонс спричинив різке падіння котирувань компаній, що надають фінансові послуги та дані.

FactSet Research Systems Inc.: акції впали на 10%.

Інші постраждалі: Значне зниження зафіксували S&P Global Inc., Moody’s Corp та Nasdaq, Inc.

Це вже другий шок для ринку за тиждень. Раніше «тихий» реліз інструментів Anthropic для автоматизації юридичної роботи спровокував трильйонний розпродаж акцій виробників програмного забезпечення.

Стратегія: гонка оцінок та секторів

Anthropic та її головний конкурент OpenAI намагаються виправдати свої астрономічні оцінки, залучаючи бізнес-клієнтів.