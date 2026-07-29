Visa готує масштабну оптимізацію: під скорочення потраплять тисячі співробітників

Visa планує скоротити близько 2600 робочих місць, або приблизно 7% штату, у рамках підвищення ефективності та перебудови бізнесу з використанням технологій штучного інтелекту, пише Bloomberg.

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Кого торкнеться скорочення

Скорочення в основному торкнуться підрозділів, що відповідають за технології та розробку продуктів.

Компанія продовжить підвищувати ефективність роботи, щоб спрямовувати більше ресурсів на найбільш перспективні напрямки, цитує Bloomberg генерального директора Visa Райана Макіннерні.

«Щоб скористатися можливостями, що відкриваються, і найкращим чином підготувати Visa до лідерства в цій трансформації, ми повинні продовжувати змінювати підходи до роботи. ШІ також допомагає прискорити цю еволюцію та змінює роботу Visa», — заявив Макінерні у службовій записці співробітникам, з якою ознайомився Bloomberg.

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Visa використовує ШІ для автоматизації завдань, що повторюються, і прискорення розробки продуктів, однак, за словами джерела Bloomberg, впровадження технології не було єдиним фактором, що вплинув на скорочення штату.

Вивільнені ресурси Visa має намір направити на розвиток споживчих платежів, рішень для корпоративних клієнтів та сервісів грошових переказів. Компанія також планує інвестувати у додаткові послуги, включаючи рішення, пов'язані зі стейблкоінами, транскордонними платежами та розрахунками між компаніями.

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ШІ як прикриття чи реальна оптимізація?

Менеджмент окремих компаній прямо пояснює звільнення зростанням ефективності завдяки штучному інтелекту. За даними Challenger, з травня 2023 року технологію згадували як причину скорочення близько 170 тисяч корпоративних робочих місць. У травні виконавчий директор Block Джек Дорсі звільнив майже половину з 10 тисяч співробітників, заявивши про зміну вимог до чисельності штату через ШІ.

Нагадаємо

На кінець минулого фінансового року у Visa працювало близько 34 тис. осіб. За останнє десятиліття чисельність співробітників компанії зросла більш ніж утричі, зазначає Bloomberg.

Visa не єдина платіжна компанія, яка скорочує штат на тлі впровадження ШІ.

Її конкуренти PayPal і Block також останніми місяцями оголошували про скорочення, прагнучи підвищити ефективність бізнесу та адаптувати структуру компаній до більш широкого використання технологій штучного інтелекту.

Block оголосила у лютому 2026 року про скорочення половини штату, а Paypal поділився планами щодо скорочення персоналу на 20% у травні 2026 року.