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27 липня 2026, 8:46

DeepSeek призупинила другий раунд залучення інвестицій через витік

Китайський розробник технологій штучного інтелекту DeepSeek повідомив потенційних інвесторів про тимчасове призупинення другого раунду фінансування. Про це повідомив Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Китайський розробник технологій штучного інтелекту DeepSeek повідомив потенційних інвесторів про тимчасове призупинення другого раунду фінансування.

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Що відомо

За їхніми даними, компанія в усній формі сповістила частину потенційних інвесторів про те, що найближчими днями підписання інвестиційних угод не відбудеться — попри їхні очікування. У DeepSeek не виключають можливості поновлення угоди в пізніший термін, уточнили співрозмовники агентства.

Призупинення пов'язане, зокрема, з невдоволенням засновника DeepSeek Лян Веньфена появою в інтернеті його конфіденційних коментарів, зроблених під час першого раунду фінансування, йдеться у статті. Цей раунд був завершений у червні та залучив для лабораторії ІІ $7 млрд.

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Закрита зустріч Лян Веньфена з інвесторами відбулася 20 травня і тривала майже чотири години. Перед початком сесії питань та відповідей ведучий спеціально попередив учасників про конфіденційність даних. Через два місяці зміст зустрічі почав поширюватися у технологічних та інвестиційних колах, а потім у ЗМІ.

У ході закритої зустрічі Лян Веньфен, зокрема, заявив, що відставання Китаю від США у сфері ІІ становить до двох років і зумовлене насамперед обмеженим доступом до обчислювальних ресурсів, проте його компанії вдалося досягти порівняних результатів. Він також висловив упевненість, що протягом року екосистема китайських чіпів подолає перешкоди, а продукція Huawei зможе замінити топові рішення американської Nvidia. Крім того, засновник DeepSeek підкреслив, що головною метою нейромережі є досягнення штучного загального інтелекту (AGI), а не комерційна вигода або вихід на біржу.

Компанія DeepSeek базується у Ханчжоу в Китаї. Лян Веньфен створив компанію у 2023 році як підрозділ свого хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, що спеціалізується на штучному інтелекті. Фонд він заснував разом із двома колишніми однокурсниками. На початку 2025 року DeepSeek випустила модель ІІ, яка за продуктивністю можна порівняти з американськими конкурентами, такими як OpenAI, але при цьому коштує в рази дешевше.

У середині липня Bloomberg писав, що DeepSeek розпочала підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO). За даними джерел, стартап розраховує подати заявку цього року чи на початку наступного. Як повідомили джерела видання, термін подання заявки залежатиме від готовності фінансової звітності. На біржу материкового Китаю DeepSeek може вийти у 2027 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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