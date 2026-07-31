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31 липня 2026, 10:58

«Київстар» оштрафували на 17,5 млн грн за рекламу про найшвидший мобільний інтернет

Антимонопольний комітет України оштрафував «Київстар» на 17,5 млн грн через рекламне твердження про те, що компанія має «№ 1 швидкість мобільного інтернету». У компанії не погодилися з рішенням АМКУ та заявили, що оскаржуватимуть його в суді.

Антимонопольний комітет України оштрафував «Київстар» на 17,5 млн грн через рекламне твердження про те, що компанія має «№ 1 швидкість мобільного інтернету».

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За словами голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, під час розгляду справи відомство встановило, що реклама містила неточні відомості щодо першості оператора за швидкістю мобільного інтернету.

АМКУ вважає, що проблема полягала не лише у самому формулюванні «№ 1 швидкість мобільного інтернету», а й у способі подання додаткової інформації про дослідження, на яких ґрунтувалося це твердження.

У комітеті зазначили, що дані про джерело дослідження, період вимірювань та отримані показники були розміщені так, що споживачам було складно одночасно сприйняти їх разом із головним рекламним повідомленням.

АМКУ визнав такі дії порушенням статті 15−1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» — поширенням інформації, яка може вводити споживачів в оману.

В компанії із висновками регулятора не погодилися. Її представники стверджують, що реклама повністю відповідала законодавству, а інформація про результати дослідження була доступною для користувачів.

«Київстар пояснив, що використовував результати досліджень міжнародної компанії Ookla, які застосовуються для оцінки якості мобільних мереж у різних країнах світу. За словами оператора, у рекламі були зазначені джерело даних, період дослідження та інші умови, необхідні для правильного розуміння інформації.

«Київстар» скористається правом на судове оскарження рішення АМКУ. До завершення розгляду справи остаточна правова оцінка рекламного твердження залишатиметься предметом спору між оператором та регулятором.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
31 липня 2026, 11:00
#
Хоть бы покрытие сети везде было не то что интернет😂
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