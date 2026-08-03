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3 серпня 2026, 20:00

ТОП-5 новин 3 серпня: відгук місяця, каталог InvestMarket і нові правила отримання громадянства Німеччини

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у червні 2026 року. Ним став клієнт Приватбанку під ніком Luprikon, який розповів, що вже після рішення суду та повного виконання зобовʼязань виявив у своїй кредитній історії запис про продаж частини боргу колекторській компанії.

Відгук місяця: чому клієнти Привата іноді залишаються боржниками після погашення кредитуРедакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у червні 2026 року.

Відгук місяця: чому клієнти Привата іноді залишаються боржниками після погашення кредиту

ДПС та Держприкордонслужба почали автоматичний обмін інформацією: що зміниться для тих, хто перетинає кордон

Державна податкова служба України спільно з Державною прикордонною службою запровадили автоматизований електронний обмін інформацією для швидкого доступу до власних систем. Новий цифровий формат повністю виключає людський фактор, адже раніше відомствам доводилося витрачати чимало часу на ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей.

В Європі запрацював новий Закон щодо права на ремонт техніки: що про це варто знати

З 31 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила, які суттєво посилюють права споживачів у сфері ремонту техніки. Вони зобов’язують виробників не лише продавати товари, а й забезпечувати їхнє відновлення навіть після завершення гарантійного терміну.

Німеччина скасувала спрощене отримання громадянства: що змінилося для іноземців

У Німеччині більше не діє прискорена процедура отримання громадянства, яка дозволяла окремим категоріям іноземців натуралізуватися вже через три роки проживання. Влада повернулася до єдиного правила: тепер усі заявники повинні прожити в країні щонайменше п'ять років, перш ніж зможуть подати документи на паспорт.

Де шукати інвестиційні можливості в 2026 році? Топ пропозицій з каталогу InvestMarket від «Мінфін»

Каталог InvestMarket від «Мінфін» — це майданчик, на якому зібрані лише реальні інвестиційні пропозиції. Наразі в каталозі представлені активи під різні інвестиційні цілі. Коротко розкажемо про них.

Джерело: Мінфін
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