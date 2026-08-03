ТОП-5 новин 3 серпня: відгук місяця, каталог InvestMarket і нові правила отримання громадянства Німеччини

Державна податкова служба України спільно з Державною прикордонною службою запровадили автоматизований електронний обмін інформацією для швидкого доступу до власних систем. Новий цифровий формат повністю виключає людський фактор, адже раніше відомствам доводилося витрачати чимало часу на ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей.

З 31 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила, які суттєво посилюють права споживачів у сфері ремонту техніки. Вони зобов’язують виробників не лише продавати товари, а й забезпечувати їхнє відновлення навіть після завершення гарантійного терміну.