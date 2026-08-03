Відгук місяця: чому клієнти Привата іноді залишаються боржниками після погашення кредиту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у червні 2026 року. Ним став клієнт Приватбанку під ніком Luprikon , який розповів , що вже після рішення суду та повного виконання зобовʼязань виявив у своїй кредитній історії запис про продаж частини боргу колекторській компанії.

За словами користувача, ще у 2021 році Приватбанк звернувся до суду з вимогою стягнути понад 25 тис. грн заборгованості. Суд першої інстанції відмовив банку, однак апеляційний суд частково задовольнив позов, визначивши суму боргу у 15 тис. грн.

«27.10.2022 року відкрито виконавче провадження про стягнення заборгованості. Постановою державного виконавця від 28.12.2025 року провадження закрито, борг стягнуто в повному обсязі», — пише автор відгуку.

Втім, уже влітку 2026 року, перевіряючи свою кредитну історію, він дізнався, що ще у вересні 2025 року Приватбанк відступив право вимоги за частиною боргу — 9,6 тис. грн — компанії «Капіталресурс». При цьому, як стверджує Luprikon, він не отримував жодного повідомлення ані про передачу права вимоги, ані від нового кредитора. На його думку, банк не лише не оновив інформацію після повного погашення боргу, а й фактично продав вимогу, яка згодом була повністю виконана.

Що кажуть експерти

На момент підготовки матеріалу Приватбанк не надав «Мінфіну» коментарів щодо цієї ситуації.

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Світлана Шаларь зазначає, що насамперед у подібних випадках необхідно встановити, чи мала компанія, якій було передано право вимоги, необхідний статус та право укладати такі договори на момент їх підписання.

Водночас ключове значення має інше: якщо виконавче провадження було закрито саме через повне виконання рішення суду, то, відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється. Це означає, що після повного погашення боргу жодних підстав для подальшого його обліку або пред'явлення вимог до позичальника вже не існує.

Юрист звертає увагу й на хронологію подій. Якщо право вимоги було відступлене ще до завершення виконавчого провадження, новий кредитор мав офіційно вступити у виконавче провадження як стягувач. Якщо ж цього не відбулося, а боржник продовжив виконувати рішення суду на користь первісного кредитора — банку, таке виконання вважається належним.

Ще один нюанс: відповідно до статті 516 ЦК України, якщо боржника письмово не повідомили про заміну кредитора, він має право виконати свої зобовʼязання перед первісним кредитором, і таке виконання повністю припиняє борг.

«Новому кредитору в такому разі немає до кого предʼявляти вимогу, принаймні, до боржника він вже це зробити не може, йому потрібно звертатись до банку із претензіями», — підкреслює Світлана Шаларь.

Окремим порушенням, за словами адвоката, може бути й відсутність повідомлення про передачу права вимоги. Закон «Про споживче кредитування» прямо зобов'язує кредитодавця протягом десяти робочих днів повідомити позичальника про відступлення права вимоги та надати інформацію про нового кредитора. Якщо цього не зроблено, банк порушує вимоги законодавства.

Інше питання стосується кредитної історії. Закон «Про організацію формування та обігу кредитних історій» вимагає, щоб банки передавали до бюро кредитних історій лише актуальну та достовірну інформацію. Після зміни статусу боргу — зокрема, після його повного погашення або виконання рішення суду, кредитор повинен оновити ці відомості.

Якщо цього не сталося, клієнт має право звернутися до УБКІ із заявою про оскарження недостовірної інформації. Бюро зобовʼязане розпочати перевірку, звернутися до кредитора та, у разі підтвердження погашення або відсутності відповіді у встановлений законом строк, вилучити спірний запис із кредитної історії.

Загалом алгоритм дій споживача фінпослуг у подібній ситуації адвокат радить такий:

Письмове звернення до банку та нового кредитора (надати договір про відступлення права вимоги, розрахунок заборгованості та підтвердження включення нового кредитора до реєстру НБУ, а також вимогу перерахувати заборгованість та списати її), додати до запиту рішення суду, постанови про відкриття та закриття ВП. Заява до БКІ про оскарження недостовірної інформації в кредитній історії (наголосити, що заборгованість була погашена, відповідно до постанови про закриття ВП). Скарга до НБУ про порушення ст. 18 Закону «Про споживче кредитування», а саме строку на повідомлення про відступлення права вимоги.

Якщо ж проблему не буде вирішено — експерт рекомендує захищати свої права у судовому порядку.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.