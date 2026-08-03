Банківські комісії в Німеччині: за що клієнти переплачують і як цього уникнути

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 серпня 2026, 18:25

Банківські комісії в Німеччині: за що клієнти переплачують і як цього уникнути

Банки в Німеччині можуть стягувати плату за обслуговування рахунків, перекази та інші послуги, але не всі зміни тарифів є законними. Багато клієнтів роками сплачують підвищені комісії, не перевіряючи умови обслуговування, хоча в деяких випадках могли б заощадити сотні євро на рік. Про те, як змінилися угоди користувачів німецьких банків, розповів AUS News.

Банки в Німеччині можуть стягувати плату за обслуговування рахунків, перекази та інші послуги, але не всі зміни тарифів є законними.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Одна з важливих змін стосується підвищення банківських тарифів. Раніше фінансові установи користувалися правилом, за яким мовчання клієнта автоматично вважалося згодою на нові умови. Однак у 2021 році Федеральний суд Німеччини скасував цю практику. Тепер банк може підвищити комісію лише після того, як клієнт прямо погодиться з новими тарифами.

Водночас багато німців продовжують переплачувати за банківське обслуговування. За статистикою, 31% клієнтів платять за поточний рахунок від 5 до 10 євро на місяць, ще 10% — понад 10 євро. При цьому майже половина користувачів витрачає не більше 5 євро на місяць.

Прийнятною вважається плата близько 60 євро на рік.

Як зменшити витрати на банківські послуги

Найбільше переплачують клієнти двох категорій: ті, що не порівнюють умови різних банків і ті, що залишають усі гроші на звичайному рахунку без відсотків.

Що варто перевірити:

  1. Чи не платите ви зайві комісії за рахунок. Перехід до іншого банку може заощадити до 290 євро на рік, особливо якщо людина переважно користується карткою та онлайн-банкінгом.

  2. Чи вигідно вам зберігати всі кошти на поточному рахунку. Для резерву краще використовувати накопичувальний рахунок, а для довгострокових цілей розглянути інші інструменти, зокрема ETF-фонди.

Окрема проблема — постійне використання овердрафту, коли рахунок регулярно йде в мінус. У Німеччині це один із найдорожчих видів кредитування: відсотки часто перевищують 10% річних. Для короткострокової нестачі грошей така можливість може бути корисною, але тривалий мінус призводить до значної переплати.

Фахівці радять мати фінансову «подушку безпеки»: приблизно три місячні зарплати для найманих працівників і близько шести місяців витрат для самозайнятих. Якщо борг за овердрафтом уже став великим, споживчий кредит часто буде дешевшим варіантом.

Читайте також: НБУ запроваджує процентні тендери для банків: що буде з депозитами українців

Також із жовтня 2025 року німецькі банки перевіряють відповідність імені одержувача та IBAN під час переказів. Якщо дані не збігаються, клієнт отримує попередження. Якщо його проігнорувати, відповідальність за помилковий переказ покладуть на відправника. Особливо уважними потрібно бути з миттєвими переказами, які вже через кілька секунд неможливо скасувати.

Не варто також писати жартівливі або підозрілі призначення платежу. Такі формулювання, можуть призвести до додаткових перевірок, оскільки банки зобов’язані контролювати призначення платежу для боротьби з відмиванням грошей.

Безпека рахунку також залежить від самого клієнта

Навіть вигідний банківський рахунок не захищає від шахраїв, якщо користувач нехтує базовими правилами безпеки.

Вашими золотими правилами повинні стати:

  • надійний пароль;

  • оновлене програмне забезпечення;

  • відмова від відкритих Wi-Fi-мереж для входу в банк;

  • обережність із листами, де просять PIN або TAN-коди.

Мільйони клієнтів у Німеччині продовжують зберігати великі суми на рахунках без відсотків і платити за послуги, які можна отримати дешевше. Регулярна перевірка тарифів, умов банку та власних фінансових звичок дозволяє не лише скоротити витрати, а й краще використовувати власні кошти.

Депозити в банках України

Порівняйте ставки по депозитах в гривні, доларі та євро. Тільки найкращі банківські вклади України.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами