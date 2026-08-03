Банківські комісії в Німеччині: за що клієнти переплачують і як цього уникнути

Банки в Німеччині можуть стягувати плату за обслуговування рахунків, перекази та інші послуги, але не всі зміни тарифів є законними. Багато клієнтів роками сплачують підвищені комісії, не перевіряючи умови обслуговування, хоча в деяких випадках могли б заощадити сотні євро на рік. Про те, як змінилися угоди користувачів німецьких банків, розповів AUS News .

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Одна з важливих змін стосується підвищення банківських тарифів. Раніше фінансові установи користувалися правилом, за яким мовчання клієнта автоматично вважалося згодою на нові умови. Однак у 2021 році Федеральний суд Німеччини скасував цю практику. Тепер банк може підвищити комісію лише після того, як клієнт прямо погодиться з новими тарифами.

Водночас багато німців продовжують переплачувати за банківське обслуговування. За статистикою, 31% клієнтів платять за поточний рахунок від 5 до 10 євро на місяць, ще 10% — понад 10 євро. При цьому майже половина користувачів витрачає не більше 5 євро на місяць.

Прийнятною вважається плата близько 60 євро на рік.

Як зменшити витрати на банківські послуги

Найбільше переплачують клієнти двох категорій: ті, що не порівнюють умови різних банків і ті, що залишають усі гроші на звичайному рахунку без відсотків.

Що варто перевірити:

Чи не платите ви зайві комісії за рахунок. Перехід до іншого банку може заощадити до 290 євро на рік, особливо якщо людина переважно користується карткою та онлайн-банкінгом. Чи вигідно вам зберігати всі кошти на поточному рахунку. Для резерву краще використовувати накопичувальний рахунок, а для довгострокових цілей розглянути інші інструменти, зокрема ETF-фонди.

Окрема проблема — постійне використання овердрафту, коли рахунок регулярно йде в мінус. У Німеччині це один із найдорожчих видів кредитування: відсотки часто перевищують 10% річних. Для короткострокової нестачі грошей така можливість може бути корисною, але тривалий мінус призводить до значної переплати.

Фахівці радять мати фінансову «подушку безпеки»: приблизно три місячні зарплати для найманих працівників і близько шести місяців витрат для самозайнятих. Якщо борг за овердрафтом уже став великим, споживчий кредит часто буде дешевшим варіантом.

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Також із жовтня 2025 року німецькі банки перевіряють відповідність імені одержувача та IBAN під час переказів. Якщо дані не збігаються, клієнт отримує попередження. Якщо його проігнорувати, відповідальність за помилковий переказ покладуть на відправника. Особливо уважними потрібно бути з миттєвими переказами, які вже через кілька секунд неможливо скасувати.

Не варто також писати жартівливі або підозрілі призначення платежу. Такі формулювання, можуть призвести до додаткових перевірок, оскільки банки зобов’язані контролювати призначення платежу для боротьби з відмиванням грошей.

Безпека рахунку також залежить від самого клієнта

Навіть вигідний банківський рахунок не захищає від шахраїв, якщо користувач нехтує базовими правилами безпеки.

Вашими золотими правилами повинні стати:

надійний пароль;

оновлене програмне забезпечення;

відмова від відкритих Wi-Fi-мереж для входу в банк;

обережність із листами, де просять PIN або TAN-коди.

Мільйони клієнтів у Німеччині продовжують зберігати великі суми на рахунках без відсотків і платити за послуги, які можна отримати дешевше. Регулярна перевірка тарифів, умов банку та власних фінансових звичок дозволяє не лише скоротити витрати, а й краще використовувати власні кошти.