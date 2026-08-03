Українцям стало простіше захищати свої права за кордоном: що змінилося з 1 серпня

З 1 серпня 2026 року для України набула чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, укладена в межах Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Про це нагадує Судово-юридична газета.

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Нові правила спрощують українцям звернення до судів інших держав, отримання безоплатної правничої допомоги та виконання окремих судових рішень за кордоном.

Україна приєдналася до Конвенції на підставі закону, ухваленого Верховною Радою у березні 2026 року. У Міністерстві юстиції пояснюють, що Конвенція запроваджує єдині механізми взаємодії між державами-учасницями. Завдяки цьому українці зможуть подавати звернення через український центральний орган, отримувати окремі судові документи та ініціювати виконання рішень про стягнення судових витрат в інших країнах.

Які можливості отримали українці

Найбільш відчутними нововведення будуть для громадян, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном. Конвенція поширюється на 28 держав-учасниць, більшість із яких входять до Європейського Союзу.

Нові правила дозволяють:

отримувати безкоштовну правничу допомогу на тих самих умовах, що й громадяни відповідної держави;

подавати документи та звернення через Міністерство юстиції України без необхідності самостійно шукати контакти іноземних органів;

отримувати окремі судові документи та звертатися щодо виконання рішень про стягнення судових витрат на території інших держав.

Саме Міністерство юстиції визначено центральним органом, який відповідатиме за практичне виконання Конвенції. Воно прийматиме та передаватиме звернення українців до компетентних органів інших країн, а також координуватиме співпрацю з ними.

Водночас законом передбачено, що документи, які надходитимуть до України в межах Конвенції, мають бути складені українською мовою або супроводжуватися офіційним перекладом з апостилем.

Україна також зробила застереження до одного з положень Конвенції. Воно передбачає, що за відсутності взаємності безоплатна правнича допомога не надаватиметься громадянам держави-агресора, які проживають на території держав-учасниць.

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