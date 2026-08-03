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3 серпня 2026, 15:50

Новий антирекорд рубля: російська валюта опинилася серед головних аутсайдерів світового ринку

За даними українського економіста Андрія Шевчишина, на основі аналізу світових фінансових ринків за липень 2026 року було сформовано оновлений рейтинг курсових коливань національних валют відносно долара США.

За даними українського економіста Андрія Шевчишина, на основі аналізу світових фінансових ринків за липень 2026 року було сформовано оновлений рейтинг курсових коливань національних валют відносно долара США.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРосійський рубль упевнено увійшов до топ-15 світових аутсайдерів за рівнем падіння до американської валюти, демонструючи глибокі системні проблеми на тлі санкційного тиску та обмежень експортної виручки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Російський рубль упевнено увійшов до топ-15 світових аутсайдерів за рівнем падіння до американської валюти, демонструючи глибокі системні проблеми на тлі санкційного тиску та обмежень експортної виручки.

Тим часом абсолютним глобальним лідером падіння до долара США за підсумками липня став болівійський болівіано, який зазнав катастрофічного обвалу на рівні 43,19%.

Як зазначає Андрій Шевчишин, такий обвал стався внаслідок рішення болівійського уряду наприкінці червня 2026 року остаточно скасувати 15-річну жорстку прив'язку національного болівіано до американської валюти та перейти до гнучкого курсоутворення. Цей крок був вимушеним заходом через критичне виснаження державних валютних резервів країни та гострий дефіцит іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Головні аутсайдери світового валютного ринку

Згідно з офіційними даними термінала Bloomberg, які наводить Андрій Шевчишин, ситуація у списку найслабших валют світу виглядає так:

  • Болівійський болівіано (BOB): абсолютний антилідер із показником падіння у 43,19% через відмову від жорсткої фіксації курсу.

  • Російський рубль (RUB): опинився у п'ятнадцятці найслабших валют світу із показником падіння на 1,12% за місяць.

  • Інші аутсайдери: до числа найслабших активів також увійшли Замбійська квача (-3,94%), єгипетський фунт (-3,76%), ізраїльській шекель (-2,60%) та турецька ліра (-1,80%).

Липневі показники демонструють високу волатильність на сировинних та розвинених ринках, де геополітичні конфлікти та виснаження резервів центральних банків створюють загрози для стабільності національних грошових одиниць.

Читайте також: 10 валют світу, які найбільше зміцнилися за останній рік

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
3 серпня 2026, 15:58
#
О каком падении идет речь, как держали деревянный на уровне 80 за доллар, так и держат, а вот ценники на маскалии лихо подскочили.
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0
Я Саня
Я Саня
3 серпня 2026, 16:42
#
Думаю про це і говорять
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