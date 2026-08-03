Монети України, які можуть дорожчати: екскурсія Музеєм грошей НБУ (відео)

У випуску можна побачити рідкісні зразки української нумізматики: перші мільйонні карбованці 1995 року, інвестиційні монети «Архангел Михаїл», а також сучасні пам’ятні серії НБУ — «Чорнобиль. Відродження», «Українська писанка» та «Абсолютний», присвячену Олександру Усику.

Окрему увагу у відео приділили монетам незвичайної форми, кольоровим новорічним випускам, пам’ятним наборам та іншим рідкісним екземплярам, які можуть зацікавити колекціонерів.

У цьому відео ви дізнаєтесь:

які українські монети сьогодні коштують найдорожче;

чому окремі випуски НБУ подорожчали у сотні й тисячі разів;

як відрізняються обігові, пам'ятні та інвестиційні монети;

як правильно купувати та зберігати монети, щоб не втратити їхню вартість;

які сучасні випуски вже стали дефіцитними;

які монети можуть бути цікавими не лише колекціонерам, а й інвесторам.

Крім того, серед глядачів відео проведуть розіграш трьох ексклюзивних наборів магнітів від Музею грошей НБУ та «Мінфіну».