Фінансовий портал «Мінфін» провів екскурсію до Музею грошей Національного банку України разом із відомим українським нумізматом Андрієм Бойком-Гагаріним.
3 серпня 2026, 18:53
Монети України, які можуть дорожчати: екскурсія Музеєм грошей НБУ (відео)
У випуску можна побачити рідкісні зразки української нумізматики: перші мільйонні карбованці 1995 року, інвестиційні монети «Архангел Михаїл», а також сучасні пам’ятні серії НБУ — «Чорнобиль. Відродження», «Українська писанка» та «Абсолютний», присвячену Олександру Усику.
Окрему увагу у відео приділили монетам незвичайної форми, кольоровим новорічним випускам, пам’ятним наборам та іншим рідкісним екземплярам, які можуть зацікавити колекціонерів.
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- які українські монети сьогодні коштують найдорожче;
- чому окремі випуски НБУ подорожчали у сотні й тисячі разів;
- як відрізняються обігові, пам'ятні та інвестиційні монети;
- як правильно купувати та зберігати монети, щоб не втратити їхню вартість;
- які сучасні випуски вже стали дефіцитними;
- які монети можуть бути цікавими не лише колекціонерам, а й інвесторам.
Крім того, серед глядачів відео проведуть розіграш трьох ексклюзивних наборів магнітів від Музею грошей НБУ та «Мінфіну».
Джерело: Мінфін
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