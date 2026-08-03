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3 серпня 2026, 14:27

ДПС та Держприкордонслужба почали автоматичний обмін інформацією: що зміниться для тих, хто перетинає кордон

Державна податкова служба України спільно з Державною прикордонною службою запровадили автоматизований електронний обмін інформацією для швидкого доступу до власних систем. Новий цифровий формат повністю виключає людський фактор, адже раніше відомствам доводилося витрачати чимало часу на ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей.

Державна податкова служба України спільно з Державною прикордонною службою запровадили автоматизований електронний обмін інформацією для швидкого доступу до власних систем.

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Тепер уповноважений працівник податкової буде формувати запит через електронну форму, а система автоматично генерувати необхідні дані за лічені секунди.

Очільники відомств наголошують, що впровадження такого механізму жодним чином не змінює чинних правил перетину державного кордону, не створює жодних додаткових обмежень для громадян і не запроваджує нових тотальних перевірок.

Весь процес взаємодії відбувається суворо у межах чинних повноважень обох служб та націлений виключно на посилення внутрішньої аналітичної роботи із виявлення правопорушень. Наявність податкових питань чи боргів, як і раніше, не є підставою для обмеження права виїзду за кордон, адже подібні рішення приймаються виключно в судовому порядку, визначеному законодавством України.

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Для чого податковій потрібні дані з прикордонних систем?

Отримана інформація про перетин кордону використовується податковими органами у комплексі з іншими внутрішніми багами даних для розв'язання таких ключових завдань:

  1. Визначення податкового резидентства. Перевірка точного статусу фізичних осіб, зокрема тривалості перебування в Україні понад 183 дні протягом календарного року для правильного розрахунку зобов'язань.
  2. Запобігання фіктивним операціям. Виявлення випадків, коли різноманітна фінансово-господарська звітність та важливі документи підприємств підписувалися керівниками, які фактично перебували за межами країни.
  3. Повний аудит і безпека. Кожен окремий запит формується виключно щодо однієї особи чи транспортного засобу за наявності правової підстави, підписується кваліфікованим електронним підписом посадовця та фіксується в захищених електронних журналах.

Завдяки новому цифровому мосту податкова тепер зможе бачити кожен окремий перетин кордону в режимі реального часу та чітко визначати, де саме знаходяться українські платники податків. Очікується, що це дозволить перекривати лазівки для ухилення від сплати податків та допоможе впорядкувати адміністрування доходів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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