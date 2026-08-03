Укрексімбанк із 1 жовтня 2026 року припинить виплати пенсій та соціальної допомоги

Пенсійний фонд України попередив одержувачів пенсій і державних соціальних виплат про важливу зміну. АТ «Укрексімбанк» повідомив , що з 1 жовтня 2026 року припиняє обслуговувати рахунки, через які Пенсійний фонд перераховує пенсії, житлові субсидії, пільги та інші соціальні виплати.

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Через це клієнтам банку необхідно заздалегідь обрати іншу фінансову установу, уповноважену на виплату коштів від Пенсійного фонду. Зробити це потрібно не пізніше 15 вересня 2026 року.

У ПФУ наголошують, що зміни стосуються лише тих громадян, які зараз отримують пенсії або інші соціальні виплати саме через рахунок в АТ «Укрексімбанк». Якщо кошти надходять через інший банк або доставляються іншим способом, жодних додаткових дій не потрібно.

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Як змінити банк для отримання виплат

Щоб і надалі без затримок отримувати пенсію чи інші державні виплати, необхідно відкрити рахунок в іншому уповноваженому банку та повідомити про це Пенсійний фонд.

Для цього потрібно:

відкрити рахунок в іншому уповноваженому банку;

подати до Пенсійного фонду заяву про зміну способу отримання пенсії або іншої соціальної виплати, зазначивши реквізити нового рахунку;

зробити це до 15 вересня 2026 року.

Подати заяву можна двома способами: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді рекомендують не відкладати зміну банку на останні дні, щоб уникнути можливих затримок із зарахуванням коштів після припинення співпраці з «Укрексімбанком».

Після того як Пенсійний фонд отримає заяву та оновить реквізити, усі подальші пенсії, субсидії, пільги та інші державні соціальні виплати надходитимуть уже на рахунок у новому банку.

Головне — вчасно повідомити ПФУ про зміну реквізитів, інакше після 1 жовтня можуть виникнути труднощі з отриманням коштів.

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