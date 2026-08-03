До закриття міжбанку в четвер, 3 серпня, курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та продажу.
3 серпня 2026, 18:03
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 3 серпня
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Закриття 3 серпня
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Зміни
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44,63/44,68
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44,80/44,85
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17/17
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51,45/51,49
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51,63/51,67
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18/18
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,52−45,01 грн. Євро купують за 51,19 грн, а продають за 51,89 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,89−44,98, євро — 51,50−51,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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