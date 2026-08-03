З 31 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила, які суттєво посилюють права споживачів у сфері ремонту техніки. Вони зобов’язують виробників не лише продавати товари, а й забезпечувати їхнє відновлення навіть після завершення гарантійного терміну. Про це повідомляє The European Post.
В Європі запрацював новий Закон щодо права на ремонт техніки: що про це варто знати
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Йдеться про Директиву ЄС 2024/1799, яку ухвалили в червні 2024 року. Він доповнює дії Союзу в рамках екодизайну, а саме Регламент про екодизайн для побутової техніки.
Країни-члени отримали два роки на впровадження норм у своє національне законодавство, і тепер цей перехідний період завершується.
Нові правила стосуються широкого переліку електроніки та побутової техніки: смартфонів, планшетів, пральних і посудомийних машин, холодильників, пилососів, телевізорів та іншого обладнання. У майбутньому список можуть розширювати відповідно до екологічних вимог ЄС.
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Що це означає для українців у Європі
Для українців, які перебувають у країнах ЄС або подорожують туди, нові правила означають гарантований доступ до ремонту техніки, за умови, що вона придбана в Європі. У разі поломки пристрою його буде легше відновити, ніж замінити на новий.
Ключові зміни, які варто знати:
- Можливість вимагати ремонт навіть після завершення гарантії, якщо пристрій входить до визначених категорій товарів.
- Виробники не зможуть відмовити в ремонті через вік пристрою або складність постачання запчастин — послуга має бути доступною за розумною ціною та в розумні строки.
- Якщо товар відремонтовано під час гарантії замість заміни, гарантійний термін продовжується ще на 12 місяців.
- Виробники тепер зобов'язані надавати споживачам повну інформацію про свої ремонтні послуги. Це можна зробити, наприклад, на їхньому вебсайті або в інструкціях з експлуатації.
Також у ЄС створюють спеціальні онлайн-інструменти, які допомагатимуть знаходити сервісні центри, майстерні та продавців відновленої техніки, а також порівнювати умови ремонту.
Ефективність нових правил залежатиме від того, як їх контролюватимуть національні органи влади. Саме вони визначатимуть рівень штрафів і реальне виконання вимог виробниками.
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