В Європі запрацював новий Закон щодо права на ремонт техніки: що про це варто знати

З 31 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила, які суттєво посилюють права споживачів у сфері ремонту техніки. Вони зобов’язують виробників не лише продавати товари, а й забезпечувати їхнє відновлення навіть після завершення гарантійного терміну. Про це повідомляє T he European Post .

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Йдеться про Директиву ЄС 2024/1799, яку ухвалили в червні 2024 року. Він доповнює дії Союзу в рамках екодизайну, а саме Регламент про екодизайн для побутової техніки.

Країни-члени отримали два роки на впровадження норм у своє національне законодавство, і тепер цей перехідний період завершується.

Нові правила стосуються широкого переліку електроніки та побутової техніки: смартфонів, планшетів, пральних і посудомийних машин, холодильників, пилососів, телевізорів та іншого обладнання. У майбутньому список можуть розширювати відповідно до екологічних вимог ЄС.

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Що це означає для українців у Європі

Для українців, які перебувають у країнах ЄС або подорожують туди, нові правила означають гарантований доступ до ремонту техніки, за умови, що вона придбана в Європі. У разі поломки пристрою його буде легше відновити, ніж замінити на новий.

Ключові зміни, які варто знати:

Можливість вимагати ремонт навіть після завершення гарантії, якщо пристрій входить до визначених категорій товарів. Виробники не зможуть відмовити в ремонті через вік пристрою або складність постачання запчастин — послуга має бути доступною за розумною ціною та в розумні строки. Якщо товар відремонтовано під час гарантії замість заміни, гарантійний термін продовжується ще на 12 місяців. Виробники тепер зобов'язані надавати споживачам повну інформацію про свої ремонтні послуги. Це можна зробити, наприклад, на їхньому вебсайті або в інструкціях з експлуатації.

Також у ЄС створюють спеціальні онлайн-інструменти, які допомагатимуть знаходити сервісні центри, майстерні та продавців відновленої техніки, а також порівнювати умови ремонту.

Ефективність нових правил залежатиме від того, як їх контролюватимуть національні органи влади. Саме вони визначатимуть рівень штрафів і реальне виконання вимог виробниками.

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