Німеччина скасувала спрощене отримання громадянства: що змінилося для іноземців

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Таким чином уряд скасував одну з ключових норм реформи 2024 року. Тоді мінімальний строк проживання для отримання громадянства скоротили з восьми до п'яти років, а для людей, які демонстрували винятково успішну інтеграцію, запровадили трирічний шлях до натуралізації.

Відтепер ця можливість закрита.

За словами уряду, нові правила мають зробити отримання громадянства виключно підтвердженням того, що людина справді інтегрувалася в німецьке суспільство.

Які умови тепер потрібно виконати

П'ятирічне проживання саме по собі не гарантує отримання громадянства. Заявник повинен відповідати ще кільком обов'язковим вимогам.

Зокрема, для подання документів необхідно:

законно проживати в Німеччині та мати чинний дозвіл на проживання;

безперервно прожити в країні не менше п'яти років;

підтвердити достатній рівень володіння німецькою мовою;

довести фінансову самостійність без залежності від державної соціальної допомоги.

Уряд наголошує, що громадянство має бути результатом реальної інтеграції — мовної, економічної, соціальної та культурної.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що країна й надалі готова допомагати людям інтегруватися, але очікує від них зустрічних зусиль.

За його словами, у суспільстві, де люди живуть разом у свободі, необхідно мати спільні цінності та спільну мову. Саме тому отримання громадянства повинно підтверджувати не лише тривалість перебування в країні, а й готовність людини стати повноцінною частиною німецького суспільства.

Нові правила стосуються всіх іноземців, які планують натуралізацію в Німеччині. Водночас порядок подання заяв залишається незмінним: після підготовки всіх необхідних документів заявник має сплатити офіційний збір, і лише після цього компетентний орган почне розгляд його справи.

Зміни насамперед вплинуть на тих, хто розраховував отримати громадянство за прискореною трирічною процедурою, адже тепер така можливість офіційно скасована.

Нагадаємо

Не тільки Німеччина змінює правила отримання громадянства.

Як повідомляв Мінфін, Польща запроваджує сертифікати вірності та збільшує термін проживання для отримання громадянства.

Окрім змін у правилах тимчасового захисту, уряд країни підготував кардинальне оновлення закону про громадянство, яке зробить отримання польського паспорта значно складнішим для тисяч українців, що вже багато років живуть у країні.