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3 серпня 2026, 19:42

Румунія почала імпортувати електроенергію з України через проблеми на АЕС та посуху

Румунська енергетична компанія Nuclearelectrica офіційно повідомила, що почала закуповувати електроенергію з України, щоб компенсувати дефіцит, який виник після зупинки першого енергоблоку АЕС «Чернаводе». У реалізації угоди допомагає молдовський постачальник електроенергії Energocom.

Румунська енергетична компанія Nuclearelectrica офіційно повідомила, що почала закуповувати електроенергію з України, щоб компенсувати дефіцит, який виник після зупинки першого енергоблоку АЕС «Чернаводе».

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Імпортована електроенергія буде використана для стабілізації румунської енергосистеми та пожвавлення виробництва на внутрішньому ринку.

Україна допомагає Румунії стабілізувати енергоринок

Перший блок АЕС «Чернаводе» був екстрено зупинений, що скоротило доступні обсяги генерації в країні.

Причиною складної ситуації є сильна посуха та обміління Дунаю, що призвело до дефіциту води для охолодження реакторів. Крім того, нізький рівень води в Дунаї ускладнив роботу частини енергетичних гідро-об'єктів.

За даними Nuclearelectrica, угода з Україною стала можливою завдяки співпраці з Energocom — компанією, яка постачає електроенергію в Молдові.

Це партнерство допомагає:

  • забезпечити стійкість енергосистем Румунії та Молдови;
  • підтримати ринок електроенергії в умовах регіональних криз;
  • допомагати у сфері енергетичної безпеки двох країн.

Регіональний енергетичний ринок зараз перебуває під сильним тиском через несприятливі погодні умови. Тому закупівля електроенергії з України демонструє важливість об'єднання енергетичних ринків країн Східної Європи та ролі України у забезпеченні Європи світлом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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