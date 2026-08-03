Де шукати інвестиційні можливості в 2026 році? Топ пропозицій з каталогу InvestMarket від «Мінфін»

Каталог InvestMarket від «Мінфін» — це майданчик, на якому зібрані лише реальні інвестиційні пропозиції. Наразі в каталозі представлені активи під різні інвестиційні цілі. Коротко розкажемо про них.

Об'єкт для інвестування ви можете обрати залежно від вашого стартового капіталу, навіть якщо він мінімальний. У каталозі є активи, поріг входу в які варіюється від 1000 грн до 90 000 доларів. Управлінням активами займаються керуючі компанії, які гарантують отримання доходу інвесторами.

Інвестиційний фонд S1 Plaza Позняки

Поріг входу — від 1000 грн. Інвестори стають співвласниками торгового центру в Києві та щомісяця отримують дивіденди. Прогнозована дохідність — до 10,4% річних в доларах.

Наразі ТЦ перебуває на етапі будівництва, його зводять поблизу станції метро Позняки. Дивіденди інвесторам будуть виплачувати вже з першого дня. Формування прибутку відбувається за рахунок капіталізації об'єкта за час будівництва та за рахунок операцій з цінними паперами.

Інвестиційна компанія S1 REIT дає можливість стати співвласниками комерційної нерухомості навіть для тих, хто не може або не готовий інвестувати великі суми. Водночас хоче розібратися, як працює цей різновид активів або ж диверсифікувати свій портфель.

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Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах

Поріг входу — від 90 000 доларів США. Інвестор купує апартаменти в Green Rest, які потім здаються в оренду керуючою компанією. Очікувана дохідність — 10% річних у доларах США.

Прибуток розподіляється так: 75% дивідендів отримують інвестори, 25% — керуюча компанія (сюди входять ремонт номерів та витрати на амортизацію). Дивіденди виплачуються щоквартально.

Комплекс будують в селі Нижня Рожанка, поблизу села Славського, у Львівській області. Там також зводять гірськолижний курорт GORO Mountain Resort, що підсилить потік туристів. Крім того, інвестори отримують 30 бонусних днів на рік на відвідування свого номера.

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Leleka by Odesa

Поріг входу — від 2 600 доларів США. Цей проєкт — інвестиції в приватний медичний комплекс в Одесі. Інвестор купує частку об'єкта нерухомості, після чого за ним закріплюється конкретний номер (юніт), який є його інвестиційним активом у системі управління комплексом.

Leleka by Odesa — це поєднання медичного центру та готельного формату перебування. Проєкт об'єднує всі етапи: від підготовки до вагітності до післяпологового відновлення. Реалізує його девелоперська група Spatium спільно з медичним центром «Лелека».

Дохідність у цьому проєкті очікується на рівні до 12% річних у доларах США. Дохід фіксований, не залежить від сезонності чи прибутків клініки, а гарантується договором оренди. Його нараховують з першого місяця інвестування та виплачують щомісяця.

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Фонд S1 ВДНГ

Поріг входу — від 122 000 грн. S1 REIT пропонує інвестувати у вже збудований дохідний будинок Standard One ВДНГ, квартири в якому вже здають в оренду і вони вже приносять дохід. Інвестувати можна в окремі квадратні метри, а накопичивши достатню кількість — обміняти їх на квартиру.

Об'єкт S1 ВДНГ заселений орендарями на 99%, він має високий попит та приносить стабільний дохід. Запланований прибуток — 8,2% річних. Дивіденди виплачуються щокварталу. Додатково дохід інвестора формується з різниці між сумою входу та виходу з інвестиції.

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Фонд S1 Obolon

Поріг входу — від 122 000 грн. S1 REIT залучає кошти в будівництво дохідного будинку Standard One Obolon. Інвестор купує сертифікат, що дозволяє володіти часткою нерухомості, а не цілим об'єктом та робить інвестицію доступнішою.

Оскільки об'єкт ще на етапі будівництва, придбати квадратні метри зараз можна за інвестиційно-привабливою ціною. Основний прибуток формується завдяки капіталізації — суттєвому зростанню вартості нерухомості після введення об'єкта в експлуатацію.

Дохідність прогнозують на рівні 10% річних в доларах США. Дивіденди виплачуються щокварталу.

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Корпоративні облігації NovaPay

Поріг входу — від 1000 грн. NovaPay пропонує інвестувати у корпоративні облігації на термін від 1 до 12 місяців. Дохідність пропонують на рівні вище середнього за банківськими депозитами — до 18% річних у гривні.

Придбання облігацій відбувається у мобільному застосунку NovaPay. Зробити це можна повністю самостійно. Для цього треба зареєструватися, у розділі «Купити облігації» обрати бажану суму та строк інвестування, підписати документи через Дія.Підпис та здійснити оплату. Зручно те, що у мобільному застосунку відразу відображається точна дата погашення та сума виплат з відсотками.

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!Fest Coffee Mission

Поріг входу — від 11 172 грн. Інвестори купують корпоративні облігації на вторинному ринку, адже облігації початково були випущені у 2024 році. Дохідність становить 8,88% річних та прив’язана до курсу долара. Купонні виплати є фіксованими, інвестори стабільно отримують їх щокварталу.

!Fest Coffee Mission — це імпортер зеленої specialty кави, який займає провідну позицію на ринку. Купуючи облігації компанії, ви інвестуєте в бізнес, який успішно працює. За останні 3 роки дохід компанії зріс у 2,5 раза, а чистий прибуток — у 5,8 раза.

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Як зробити вибір?

Яку інвестиційну пропозицію обрати, залежить від кількох факторів. Наприклад, від суми, яку ви хочете інвестувати, мети, яку плануєте реалізувати та рівня ризику, до якого ви готові.

Переходьте в каталог InvestMarket, дізнавайтеся деталі інвестиційного активу, який вас зацікавив, та замовляйте безкоштовні консультації.