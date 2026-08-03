Золото подорожчало на тлі падіння долара та очікувань переговорів США з Іраном

Ціна золота зросла на початку тижня на тлі ослаблення долара США та зниження побоювань щодо нового витка інфляції. Як повідомляє Reuters , ринок також відреагував на очікування переговорів між США та Іраном, які можуть знизити напруженість на Близькому Сході та вплинути на ціни на нафту.

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На 08:30 GMT спотова ціна золота зросла на 0,4% — до $4055,36 за унцію. Ф’ючерси на золото у США подорожчали на 0,2% — до $4054,20 за унцію.

У липні золото вперше за п’ять місяців завершило місяць зі зростанням, додавши близько 1%. Підтримку дорогоцінному металу надало зниження курсу американської валюти: долар опустився до найнижчого рівня з середини червня.

Чому золото знову привернуло увагу інвесторів

Одним із ключових факторів для ринку стали сигнали про можливе зниження напруженості між США та Іраном. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Тегераном мають відбутися пізніше в понеділок. На тлі цих повідомлень ціни на нафту різко знизилися: вартість Brent опустилася до тритижневого мінімуму.

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Основні фактори, які зараз впливають на ціну золота:

Ослаблення долара США, що робить золото дешевшим для власників інших валют і підвищує попит на метал. Зниження цін на нафту до $80, яке зменшує ризики прискорення інфляції та тривалого збереження високих процентних ставок. Очікування нових даних із ринку праці США, які можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики.

Цього тижня інвестори очікують на звіти про зайнятість у США, зокрема дані ADP та показники щодо зайнятості поза сільським господарством. Слабші показники ринку праці можуть посилити аргументи на користь збереження ставок без підвищення, що традиційно підтримує ціни на золото.

Водночас частина представників ФРС раніше висловлювала побоювання, що без підвищення вартості короткострокових запозичень інфляція може залишатися вище цільового рівня у 2%.

Окрім золота, подорожчали й інші дорогоцінні метали:

срібло зросло в ціні на 1% — до $58,18 за унцію;

платина подорожчала на 0,3% — до $1647,25;

паладій додав 0,5% — до $1280,25 за унцію.

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