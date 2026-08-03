ЄЦБ попереджає про ризик нової інфляційної спіралі через ріст зарплат

За даними Bloomberg , темпи зростання зарплат у Єврозоні, які сповільнилися на початку 2026 року, можуть значно прискоритися наприкінці року та на початку 2027-го. ЄЦБ уважно стежить за цією динамікою — і на це є вагомі причини.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За оновленим індикатором регулятора, який враховує вже погоджені підвищення зарплат у дев'яти країнах Єврозони, динаміка виглядає так:

2025 рік у середньому: 3,2%

2026 рік у середньому: 2,3%

I квартал 2026: 1,8%

II квартал 2026: 2,1%

III-IV квартали 2026: 2,6%

I квартал 2027 (прогноз): 2,7%

Тобто загалом зарплати зростають повільніше, ніж торік, але до кінця 2026 року темпи поступово прискорюються.

Читайте також: Де найшвидше зростають зарплати: країни-лідери

Навіщо ЄЦБ так пильно стежить за зарплатами

Регулятор намагається не допустити повторення сценарію 2022 року, коли вторгнення росії в Україну різко підняло ціни на енергоносії. Тоді спрацювала класична інфляційна спіраль: енергія дорожчає — ціни ростуть — працівники вимагають вищих зарплат — бізнес перекладає витрати на покупців — ціни ростуть знову.

Тоді тимчасовий стрибок перетворився на тривалу інфляцію.

Зараз схожий тиск чинить війна на Близькому Сході, яка знову підштовхує ціни на енергоносії. Поки ознак розкручування спіралі ЄЦБ не бачить, але продовжує уважно відстежувати ситуацію.

Для України ця динаміка має і зворотний вимір. Інфляція в Єврозоні впливає на вартість імпорту та купівельну спроможність українців за кордоном. Водночас всередині країни інфляція знецінює і без того низькі доходи.

Як вжеповідомляв Мінфін, НБУ попередив, що інфляція пришвидшиться у другому півріччі 2026 року. Про це заявив Голова НБУ Андрій Пишний під час Монетарного брифінгу. Прогноз регулятора передбачає прискорення інфляції до 10%.