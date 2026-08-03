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3 серпня 2026, 9:28

Країни ОПЕК+ домовилися качати більше нафти: чи дійде вона до ринку

Як повідомляє France 24, сім ключових країн ОПЕК+ домовилися в неділю підвищити видобуток нафти з вересня на 188 тисяч барелів на добу. Рішення очікуване: адже ринок відчуває дефіцит пального. Угоду підписали Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман.

Як повідомляє France 24, сім ключових країн ОПЕК+ домовилися в неділю підвищити видобуток нафти з вересня на 188 тисяч барелів на добу.

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«ОПЕК+ завершила згортання добровільних скорочень видобутку. Наступне завдання — управління профіцитом, який може виникнути в міру нормалізації експортних потоків», — сказав Хорхе Леон, аналітик Rystad Energy.

Рішення є, але нафта поки що нікуди не потече

Аналітики попереджають: на практиці вересневе збільшення мало що змінить у короткостроковій перспективі. Ормузька протока, як і раніше, заблокована. Іран фактично паралізував судноплавство в регіоні під час близькосхідної війни, і попри підписання американсько-іранського меморандуму в червні, нормалізація експортних потоків іде повільно.

«Реальний вплив на ринок настане тоді, коли нормальний експорт відновиться. Поки цього не станеться, геополітика замаскує реальний масштаб збільшення пропозиції», каже Хорхе Леон з Rystad Energy.

Є й додаткова складність: частина країн ОПЕК+ фізично не може виробляти стільки нафти, скільки передбачають їхні квоти. Виробничі потужності деградують, і підвищення цілей на папері не означає реального зростання постачань.

росія, наприклад, видобуває близько 9 мільйонів барелів на добу при квоті 9,8 мільйона через систематичні українські удари по нафтовій інфраструктурі.

Після вересня організація, швидше за все, візьме паузу до кінця 2026 року, а далі розпочне складні переговори про квоти на 2027 рік. Вихід ОАЕ з ОПЕК+ у травні вже продемонстрував, що єдність у групі не є чимось само собою зрозумілим.

Якщо Ормузька протока запрацює нормально, ринок може відчути помітне збільшення пропозиції. Але поки геополітика залишається непередбачуваною, реальний вплив вересневого рішення на ціни нафти залишається під питанням.

Як вже повідомляв Мінфін, зараз світ готується до життя без Ормузької протоки. Країни Перської затоки прискорюють будівництво нових нафтопроводів, які дозволять експортувати сировину іншими каналами. Загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном змушує виробників кардинально переглянути логістику експорту.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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