Перша інвестиція в золото: 9 питань, на які варто знати відповіді на старті

Минулий рік став рекордним для золота: метал помітно подорожчав і неодноразово оновлював історичні максимуми. На цьому тлі дедалі більше українців уперше задумуються про золото, як спосіб захистити заощадження. Але перша покупка завжди супроводжується десятками запитань: як не натрапити на підробку, які документи потрібні, де зберігати злиток і чи легко продати його назад. Ми зібрали дев'ять головних питань, які постають перед інвестором-початківцем, і разом із Радабанком дали на них прості та зрозумілі відповіді — від вибору злитка до моменту продажу.

Що зараз відбувається на ринку золота

Протягом 2025 року золото зростало майже без перепочинку і до пізньої осені піднялося приблизно до $4 500 за унцію, а у лютому 2026 року — понад $5 400 за унцію. Ціну вгору підштовхували активні закупівлі центральних банків, геополітична напруженість і послаблення долара.

У 2026 році картина почала змінюватися. На кінець червня спотова ціна золота опустилася приблизно до $4 000 за унцію, і це було вже третє поспіль місячне зниження. Корекцію спровокували зміцнення долара через загострення відносин США та Ірану та очікування жорсткішої монетарної політики.

Прогнози на кінець 2026 року відрізняються, але здебільшого залишаються позитивними: Morgan Stanley орієнтується приблизно на $4 800 за унцію, тоді як оцінки Goldman Sachs сягають близько $5 400, а UBS — близько $5 900−6 200. Головний висновок для початківця простий: золото — це захисний актив на тривалу дистанцію, а не інструмент швидкого заробітку, і його ціна може як зростати, так і відчутно падати.

Навіщо взагалі вкладати в золото і чи підходить це початківцю

Золото — це передусім спосіб зберегти вартість грошей. Воно майже не дає відсотків саме собою, як депозит, але історично добре утримує купівельну спроможність тоді, коли валюти знецінюються через інфляцію. Саме тому метал називають «тихою гаванню» для заощаджень.

Для початківця золото зручне тим, що це простий і зрозумілий актив: ви володієте конкретною річчю з відомою вагою та пробою. Утім, інвестувати у нього всі заощадження не варто.

У якій формі купувати: злитки, монети чи щось ще

Радабанк працює з фізичним золотом — це злитки та монети. Класичних безготівкових металевих рахунків банк не пропонує, проте куплений метал можна розмістити на депозит під 0,3−0,5% річних, залежно від строку. Тобто золото не лише лежить у сейфі, а й приносить невеликий додатковий дохід.

Злитки доступні вагою від 1 до 100 грамів. Монети — інвестиційні монети України «Архістратиг Михаїл», а також монети іноземних дворів, — мають, окрім вмісту металу, ще й художню цінність. Через це ціна за грам у монети вища, а ліквідність є дещо іншою. Для першої інвестиції в банку радять саме злитки, як найпростіший і найзрозуміліший варіант.

Який злиток вибрати на старті — маленький чи більший

Тут діє одне базове правило: чим більший злиток, тим нижча ціна за грам. Наприклад, грам металу в злитку на 1 грам коштує дорожче, ніж у злитку на 5 чи 10 грамів. Тому, з погляду ціни за грам, великий злиток є вигіднішим.

Водночас невеликий злиток має свої переваги для початківця: нижчий поріг входу та більша гнучкість, адже продати декілька маленьких злитків простіше, ніж один великий, якщо гроші знадобляться частинами. Розумний компроміс для першої покупки — стартувати з невеликого злитка, а згодом, «увійшовши у смак», докуповувати більші.

Як переконатися, що золото справжнє

Це питання турбує початківців найбільше, але саме купівля в банку знімає більшість ризиків. Радабанк продає виключно штамповані злитки від виробників, акредитованих за міжнародним стандартом LBMA, в оригінальній заводській упаковці із сертифікатом. Відділення, які працюють із металом, обладнані спеціальною технікою для перевірки злитків. За такого контролю ймовірність натрапити на підробку практично виключена.

І варто пам’ятати про важливу деталь: не розкривайте заводську упаковку. Її цілісність впливає на ціну, за якою банк згодом викупить злиток.

Які документи потрібні та скільки податків доведеться заплатити

Для покупки на суму до 400 000 гривень достатньо документа, що посвідчує особу, — паспорта, ID-картки або застосунку «Дія». Якщо сума інвестиції більша, знадобляться ще й документи про походження коштів: довідка про заробітну плату, документ про продаж нерухомості тощо — так само, як при купівлі валюти. Після угоди ви отримуєте офіційну банківську квитанцію, яку визнають податкова та фінансовий моніторинг; вона стане у нагоді, наприклад, при продажу нерухомості.

Тепер головне про чистий прибуток. Продаж банківського золота фізичною особою прирівнюється до операцій з валютними цінностями, а тому дохід від такого продажу не оподатковується ПДФО та військовим збором і не потребує декларування. Простими словами: якщо ви купили злиток дешевше, а продали — дорожче, різниця залишається вам повністю, без вирахування податків. Тож ваш реальний прибуток зменшує не держава, а різниця між курсами купівлі та продажу. Податкові правила час від часу змінюються, тож у складних ситуаціях варто звіритися з актуальними роз'ясненнями.

Скільки коштує «вхід» і з чого складається ціна

Ціну для клієнта банк формує, орієнтуючись на світовий ринок і курс Нацбанку. Головна стаття ваших витрат — це спред, тобто різниця між ціною, за якою банк продає метал, і ціною, за якою викуповує його назад. У Радабанку він становить орієнтовно 6−7%, і жодних додаткових комісій немає.

Що це означає на практиці? Якби ви купили злиток і тієї ж миті продали його назад, то втратили б приблизно цей спред. Аби вийти в плюс, ціна золота має зрости більше, ніж розмір спреду. Саме тому золото — це інвестиція «на виріст», а не на декілька днів.

Де й як зберігати золото після купівлі

Варіантів два: вдома у сейфі або в індивідуальній банківській комірці. Зручність Радабанку в тому, що комірку можна орендувати відразу після купівлі злитка в тому ж відділенні, не виходячи з банку з готівкою чи металом на руках. Вартість оренди починається приблизно від 400−500 гривень на місяць, залежно від міста.

Для злитка на 1 грам окрема комірка потрібна не завжди — її, радше, варто розглядати, якщо ви купуєте більші обсяги або плануєте зберігати разом із золотом ще й валюту чи документи. У будь-якому разі, головне правило є незмінним: берегти заводську упаковку та документи.

Як і коли продати золото назад банку

Радабанк викуповує метал, і курс викупу є публічною пропозицією, яка оновлюється щодня. Діє система двох сортів. Перший сорт — це злиток у цілій, непошкодженій упаковці. Другий — той самий злиток, але з потертостями чи пошкодженою упаковкою; ціна на нього нижча, адже попит серед інвесторів на такі злитки набагато нижчий.

Продати золото можна будь-коли, проте варто враховувати, що на результат впливають поточний курс і спред, а також те, що банк може відмовити у викупі, якщо фахівець не впевнений у якості злитка або обладнання для його перевірки на відділенні тимчасово не працює. Це ще один аргумент на користь того, щоб зберігати злиток в упаковці та з усіма документами.

Які реальні ризики й на яку дохідність розраховувати

Золото не гарантує доходу. Його ціна може й знижуватися — наприкінці 2025-го та на початку 2026 року ринок скоригувався приблизно на 20% від максимумів. Заробіток виникає лише з різниці курсів, а невеликий додатковий дохід здатен дати металевий депозит під 0,3−0,5% річних. Головні ризики для початківців — це коливання ціни, спред і необхідність тримати актив достатньо довго, щоб зростання перекрило витрати на вхід.



Ось для наочності два реальних приклади з протилежними результатами. Уявімо, що ви купили злиток вагою в одну унцію (31,1 грама). Якби ви зробили це на початку 2025 року, коли золото коштувало близько $2 620 за унцію, а продали наприкінці січня 2026-го, на історичному максимумі близько $5 590, то навіть після вирахування банківського спреду ваш чистий прибуток склав би приблизно $2 700.



А тепер протилежний сценарій: якби ви купили таку саму унцію на тому ж піку близько $5 590 доларів наприкінці січня 2026 року, а продали на початку червня, коли ціна опустилася приблизно до $4 510, то, з огляду на той же спред, опинилися б у мінусі приблизно на $1 400. Різниця між цими двома історіями — лише в моменті купівлі та продажу, і саме тому золото вимагає терпіння та правильно вибраного часу для входу.

У Радабанку радять не вкладати всі кошти відразу, а виділяти під інвестиції до 20% бюджету й придивлятися до покупок у моменти, коли ціна знизилася та починає відновлюватися. Адже останнім часом ринок уже не зростає безперервно, як це було протягом останніх двох-трьох років. Іншими словами, золото варто сприймати, як страховку та елемент диверсифікації, а не як спосіб швидко примножити гроші.

Висновок

Перша інвестиція в золото виглядає складною лише доти, доки не розкласти її на прості кроки. Вибрати злиток за вагою та бюджетом, купити його в банку з усіма документами, зберегти упаковку й бути готовим тримати актив роками — ось і вся базова формула. Золото не зробить вас багатим за місяць, натомість здатне згладити коливання заощаджень тоді, коли інші активи втрачають у ціні.

Якщо ви вирішили спробувати, почати можна з невеликого злитка від 1 грама у Радабанку — з прозорими курсами, перевіркою справжності та можливістю відразу подбати про надійне зберігання.