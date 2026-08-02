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2 серпня 2026, 9:12

Світові резерви золота зросли на 289 тонн, росія стала головним продавцем — WGC

За даними World Gold Council (WGC), центральні банки та офіційні інституції у другому кварталі 2026 року збільшили золоті резерви на 289 тонн. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І це попри те, що ціни на золото за квартал знизилися на 11−16%.

Заданими World Gold Council (WGC), центральні банки та офіційні інституції у другому кварталі 2026 року збільшили золоті резерви на 289 тонн.

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Примітно, що найбільшим продавцем золота у цей період стала саме росія: Центральний банк РФ скоротив резерви на 22 тонни. На тлі міжнародної ізоляції та санкційного тиску Москва змушена реалізовувати активи, і золото не є винятком. Серед інших продавців — Туреччина, яка скоротила резерви на 4 тонни.

Хто купував найактивніше

Лідером серед покупців стала Польща: Національний банк країни додав до резервів 51 тонну золота. Це найбільший обсяг серед усіх центробанків за квартал. Показник відповідає загальній стратегії Варшави на нарощування золотих запасів, яку країна послідовно реалізує останні кілька років.

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Друге місце посів Китай: Народний банк КНР придбав 33 тонни злитків.

Серед інших активних покупців кварталу:

  • центральні банки низки країн Азії та Близького Сходу: зокрема Узбекистан (+16 т), Казахстан (+15 т), Йорданія (+6 т);
  • компанії, що прагнуть диверсифікувати резерви на тлі геополітичної нестабільності.

Попит попри падіння цін

Показово, що масові закупівлі відбувалися на тлі зниження вартості металу. Це свідчить про те, що центральні банки розглядають золото не як спекулятивний актив, а як стратегічний інструмент захисту резервів від валютних і геополітичних ризиків.

З іншого боку, попит на ювелірні вироби впав до 278 тонн у другому кварталі, що є одним із найслабших показників за всю історію спостережень. WGC вважає, що інфляція обмежувала доступність повсякденних товарів і спонукала споживачів купувати менше прикрас.

WGC характеризує ринок золота у другому кварталі як стійкий попри охолодження цінового імпульсу. Попит з боку офіційного сектору залишається одним із ключових драйверів ринку, і, судячи з динаміки, ця тенденція збережеться.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
2 серпня 2026, 16:54
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Підзаголовок — Попит попри падіння цін… а що не так? Ціна падає, люди купують. Варто було б написати навпаки, падіння цін попри підвищення попиту. Але автори мінфіну на такі дрібниці не заморочуються.
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