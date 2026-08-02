Кланові пенсії повинні бути скасовані — Данило Гетманцев (відео)

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За його словами, ресурси для цього можна отримати насамперед завдяки детінізації економіки, а не підвищенню податків.

Водночас депутат наголосив, що пенсійна система потребує комплексного перегляду, оскільки нинішні правила не забезпечують українцям гідний рівень виплат після завершення трудової діяльності.

Мінімальну пенсію пропонують поступово підвищити до 12 тисяч гривень

Коментуючи плани уряду встановити мінімальну пенсію на рівні 6 тис. грн, Гетманцев зазначив, що це може бути лише першим етапом реформи.

«У перспективі трьох-п'яти років ми маємо забезпечити підняття мінімальної пенсії та перерахунок пенсійної системи, аби люди отримували гідні пенсії (у перспективі мінімальна пенсія має бути в районі 12 000 грн). На перший рік можна погодитися на мінімальну пенсію у 6 000 грн, але з покроковою перспективою доведення її до реального прожиткового мінімуму».

За словами депутата, одним із головних джерел фінансування такого підвищення має стати виведення економіки з тіні. Він переконаний, що лише у 2027 році додаткові надходження від детінізації можуть сягнути 250 млрд грн. На його думку, загалом в тіні перебуває близько 1,3 трлн грн.

Гетманцев також підкреслив, що соціальні видатки залишаються другим пріоритетом держави після сектору безпеки та оборони.

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Пенсійну формулу хочуть змінити

Окремо Данило Гетманцев виступив за перегляд чинної формули розрахунку пенсій. Він зазначив, що сьогодні коефіцієнт заміщення заробітної плати становить лише 25−30%, тоді як у більшості європейських країн цей показник перевищує 40%.

На його думку, також потрібно відмовитися від спеціальних пенсій для окремих категорій посадовців.

«Кланові пенсії повинні бути скасовані — ми вимагаємо винесення до парламенту законопроєкту про скасування прокурорських пенсій, те ж саме треба зробити з суддівськими».

Натомість майбутня пенсійна система, за словами депутата, має складатися з трьох частин: базової пенсії, яка гарантуватиме мінімальний рівень доходу, страхової частини залежно від трудового стажу та професійної пенсії для людей, які працювали у шкідливих умовах або отримували додаткові пенсійні внески від роботодавця.

Гетманцев наголосив, що базова та страхова складові повинні бути однаковими для всіх українців незалежно від професії чи посади, яку людина обіймала під час роботи.

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