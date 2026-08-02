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2 серпня 2026, 13:58

Кланові пенсії повинні бути скасовані — Данило Гетманцев (відео)

В Україні необхідно скасувати так звані кланові або привілейовані пенсії, а мінімальну пенсію впродовж найближчих кількох років поступово підвищити до рівня реального прожиткового мінімуму. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В Україні необхідно скасувати так звані кланові або привілейовані пенсії, а мінімальну пенсію впродовж найближчих кількох років поступово підвищити до рівня реального прожиткового мінімуму.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, ресурси для цього можна отримати насамперед завдяки детінізації економіки, а не підвищенню податків.

Водночас депутат наголосив, що пенсійна система потребує комплексного перегляду, оскільки нинішні правила не забезпечують українцям гідний рівень виплат після завершення трудової діяльності.

Мінімальну пенсію пропонують поступово підвищити до 12 тисяч гривень

Коментуючи плани уряду встановити мінімальну пенсію на рівні 6 тис. грн, Гетманцев зазначив, що це може бути лише першим етапом реформи.

«У перспективі трьох-п'яти років ми маємо забезпечити підняття мінімальної пенсії та перерахунок пенсійної системи, аби люди отримували гідні пенсії (у перспективі мінімальна пенсія має бути в районі 12 000 грн). На перший рік можна погодитися на мінімальну пенсію у 6 000 грн, але з покроковою перспективою доведення її до реального прожиткового мінімуму».

За словами депутата, одним із головних джерел фінансування такого підвищення має стати виведення економіки з тіні. Він переконаний, що лише у 2027 році додаткові надходження від детінізації можуть сягнути 250 млрд грн. На його думку, загалом в тіні перебуває близько 1,3 трлн грн.

Гетманцев також підкреслив, що соціальні видатки залишаються другим пріоритетом держави після сектору безпеки та оборони.

Читайте також: Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни

Пенсійну формулу хочуть змінити

Окремо Данило Гетманцев виступив за перегляд чинної формули розрахунку пенсій. Він зазначив, що сьогодні коефіцієнт заміщення заробітної плати становить лише 25−30%, тоді як у більшості європейських країн цей показник перевищує 40%.

На його думку, також потрібно відмовитися від спеціальних пенсій для окремих категорій посадовців.

«Кланові пенсії повинні бути скасовані — ми вимагаємо винесення до парламенту законопроєкту про скасування прокурорських пенсій, те ж саме треба зробити з суддівськими».

Натомість майбутня пенсійна система, за словами депутата, має складатися з трьох частин: базової пенсії, яка гарантуватиме мінімальний рівень доходу, страхової частини залежно від трудового стажу та професійної пенсії для людей, які працювали у шкідливих умовах або отримували додаткові пенсійні внески від роботодавця.

Гетманцев наголосив, що базова та страхова складові повинні бути однаковими для всіх українців незалежно від професії чи посади, яку людина обіймала під час роботи.

Читайте також: Пенсії по 3 млн грн на рік: названо депутатів та суддів із найбільшими виплатами

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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BigBend
BigBend
2 серпня 2026, 14:03
#
Скасовувати — потрібно. Підвищувати — звичайно ні.
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0
Skeptik777
Skeptik777
2 серпня 2026, 16:49
#
Пенсія у всіх повинна бути однаковою. Однакове ЄСВ і однакова солідарна пенсія. Всі інші рівні самі собі складати. Почати з тих, хто тільки приступає до праці. Але з тими, хто сплачував більше ЄСВ роками треба лишити як було.
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