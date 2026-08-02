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2 серпня 2026, 16:02

Що відбувається на глобальному ринку кави і чого кофеманам очікувати далі

Якщо ваша ранкова кава останнім часом стала помітно дорожчою, знайте, що це не примха власника кав'ярні і не курс долара. Глобальний ринок кави переживає затяжний період високих цін, і найближчим часом суттєвого здешевлення не передбачається. Про це повідомляє CMB News.

Якщо ваша ранкова кава останнім часом стала помітно дорожчою, знайте, що це не примха власника кав'ярні і не курс долара.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Чому кава така дорога

Головна причина — кілька років посух і кліматичних аномалій, які суттєво підкосили врожаї у В'єтнамі та Бразилії, двох найбільших виробників кави у світі.

В'єтнам постачає близько 18% світового виробництва кави і домінує на ринку робусти, з якої роблять більшість доступної кави та еспресо-сумішей. Бразилія є беззаперечним лідером з постачання арабіки (50−55% світового виробництва).

Запаси по всьому світу виснажилися, і навіть невеликі коливання врожаїв тепер викликають різкі цінові стрибки.

Ситуація поступово покращується: В'єтнам відновлює виробництво після посухи, у Бразилії очікується великий урожай 2026 року. Але навіть оптимістичні прогнози не обіцяють швидкого повернення до звичних цін, адже запаси надто виснажені, а попит продовжує зростати.

Що зараз відбувається на ринку

На початку серпня ціни на каву у В'єтнамі злегка підросли: арабіка і робуста додали кілька євроцентів за кілограм. Але навіть за таких умов фермери не поспішають продавати запаси за поточними цінами, розраховуючи на подальше зростання. Покупці, кавові трейдери, навпаки, активно закривають найближчі позиції, побоюючись ще більшого подорожчання.

Особливо цікавою є погодна ситуація.

Зараз у В'єтнамі йдуть сезонні дощі, що добре для дерев після стресу від посухи. Але кліматологи попереджають: висока ймовірність розвитку Ель-Ніньо у серпні 2026 року може принести посушливу погоду до Південно-Східної Азії вже наприкінці року. Якщо це вплине на цвітіння кавових дерев — новий стрибок цін не змусить себе чекати.

Що це означає для споживачів

Змиріться, дешевої кави найближчим часом не буде. Середньострокова перспектива — висока волатильність цін залежно від погодних новин із В'єтнаму та Бразилії. Кавові бренди продовжуватимуть або підвищувати ціни, або непомітно зменшувати вагу упаковки.

Але є й хороша новина — апокаліпсису теж не передбачається. Ринок поступово відновлюється, і через один-два сезони тиск на ціни має послабитися.

Тож, якщо ви давно думали перейти на чай, можливо, зараз саме той момент.

Читайте також: Світові ціни на каву впали після скасування Трампом мит на імпорт з Бразилії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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