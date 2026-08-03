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3 серпня 2026, 12:33

Борги за опалення, воду і газ: в Україні відкрили понад 108 тисяч нових справ за несплату комуналки

За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили 108 197 нових виконавчих проваджень через борги за житлово-комунальні послуги. Найбільше таких справ зафіксували у Харківській області, а найпоширенішою причиною стягнення стали борги за теплопостачання. Про це повідомляє сервіс Опендатабот.

За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили 108 197 нових виконавчих проваджень через борги за житлово-комунальні послуги.

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Загалом станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 829 768 виконавчих проваджень, пов'язаних із несплатою комунальних послуг. Із них 62% мають статус завершених. Водночас це не означає, що заборгованість була повністю погашена: провадження можуть закриватися і з інших причин, зокрема через неможливість стягнення, тоді як інформація про борг залишається у реєстрі.

Де найбільше боржників і за що найчастіше не платять

Найбільшу кількість нових виконавчих проваджень цього року відкрили у кількох регіонах:

  • Харківська область — 22 171 провадження, або 20% від усіх нових справ;
  • Дніпропетровська область — 19 636 проваджень (18%);
  • Миколаївська область — 12 841 провадження (12%).

Найчастіше українці накопичують борги саме за теплопостачання. На цей вид комунальних послуг припадає 43% усіх нових виконавчих проваджень.

Також серед основних причин відкриття справ:

  • теплопостачання — 43%;
  • водопостачання — 18%;
  • житлове обслуговування — 12%;
  • газопостачання — 11%;
  • електроенергія — 9%;
  • вивезення відходів та інші комунальні послуги — решта проваджень.

Хто найчастіше потрапляє до Реєстру боржників

Найбільшу частку нових боржників становлять українці віком від 46 до 60 років — на них припадає 35% усіх відкритих цього року виконавчих проваджень.

Ще майже чверть справ стосується людей віком понад 60 років. Громадяни віком 36−45 років становлять ще 24% нових боржників.

Окремі виконавчі провадження залишаються відкритими роками. Найдавніші записи в Єдиному реєстрі боржників перебувають там уже понад дев'ять років. Один із них стосується заборгованості за теплопостачання мешканки Чернігівської області, інший — боргу за водопостачання та водовідведення жителя Львівської області.

Статистика свідчить, що проблема боргів за комунальні послуги залишається актуальною навіть попри значну кількість завершених виконавчих проваджень. Адже закриття справи саме по собі не означає, що заборгованість була повністю погашена, а записи про неї можуть залишатися в Єдиному реєстрі боржників.

Читайте також: Чи переходять борги за комуналку новому власнику квартири: що каже Верховний Суд

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
TAN72
TAN72
3 серпня 2026, 14:00
#
Это уже Европа
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0
BigBend
BigBend
3 серпня 2026, 15:05
#
Для тебе платити за спожите — це Європа? Для нормальних людей це просто базовий рівень.
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0
kadaad1988
kadaad1988
3 серпня 2026, 16:05
#
Вопрос в том, какие доходы имеют должники, как поставлялась услуга. Например у нас, скорее всего не будет зимой отопления, ТЭЦ маскали прошлой зимой уничтожили и когда ее восстановят неизвестно. Придется греться с помощью обогревателей. а дневной тариф никто не отменяет. Отсюда платежки за электроэнергию полетят вверх. По законодательству помещения отапливаемые электричеством тарифицируются по ночному тарифу, интересно переведут нас на него или нет?
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0
BigBend
BigBend
3 серпня 2026, 15:04
#
Дуже правильно, бо неоплачена комуналка — це крадіжка.
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