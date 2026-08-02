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2 серпня 2026, 15:03

Українські АЗС обмежують продаж дизелю до 100 літрів: чому пальне в дефіциті

За інформацією Delo.ua, яке посилається на власні джерела, українські мережі автозаправних станцій почали вводити ліміти на відпуск дизельного пального одному клієнту. Обмеження коливаються від 50 до 100 літрів за одну заправку.

За інформацією Delo.ua, яке посилається на власні джерела, українські мережі автозаправних станцій почали вводити ліміти на відпуск дизельного пального одному клієнту.

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Зокрема, мережа ОККО вже встановила ліміт у 100 літрів. Список операторів, що запроваджують подібні обмеження, продовжує зростати.

Найчастіше обмеження вводять на трасах, там, де традиційно заправляються вантажівки та далекобійники.

Причина полягає в тому, що різниця між гуртовою ціною на нафтобазах і роздрібною ціною на АЗС суттєво скоротилася, і купувати дизель на заправці зараз вигідніше, ніж оптом. Це спровокувало підвищений попит саме на АЗС. Тому мережі намагаються не допустити швидкого вичерпання запасів, які логістичні ланцюги не завжди встигають поповнювати.

Чому дизелю на всіх не вистачає

Дефіцит має кілька причин одночасно.

  1. По-перше, суттєво скоротилися поставки в Україну через обмеження пропозиції на європейському ринку.
  2. По-друге, обміління Дунаю ускладнило річкове постачання.
  3. По-третє (і це особливо показово) росія активно скуповує пальне на європейському ринку, тож вільних обсягів в продажу наразі не вистачає.

Компенсувати дефіцит з інших джерел також складно: Індія обмежена постачаннями через Білорусь, у Казахстані вільних обсягів немає, а країни Перської затоки фактично недоступні через глобальні кризові явища на ринку.

За даними моніторингу станом на 31 липня, дизель подорожчав на 1−2 грн за літр у мережах ОККО, WOG та «Укрнафта». Середня ціна по Україні сягнула 91,99 грн/л. Для порівняння: лише за тиждень з 20 по 27 липня дизельне пальне подорожчало в середньому на 9,38 грн, або майже на 12%.

Повної зупинки продажу дизелю найближчим часом не очікується. Але ситуація, коли пальне то є, то зникає, швидше за все, повторюватиметься. Тож АЗС продовжуватимуть регулювати як обсяги постачання, так і відпуск клієнтам.

Читайте також: В Україні починається дефіцит бензину, і причина не в росії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
2 серпня 2026, 16:13
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Это нормально во время войны, нам всем надо затянуть пояса и довериться Президенту Зеленскому. После нашей победы будут и топливо, и репарации, и границы 91 года. Мы пятый год в войне, и все должны работать на нашу победу. За почти 5 лет у нас 50 тысяч потерь, но мы выстояли как государство и продолжаем защищать себя и Европу от рососии, и это стоит того — это наш путь.
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