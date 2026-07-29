Reuters: аналітики погіршили прогноз по золоту вперше з 2023 року

Аналітики вперше з кінця 2023 року знизили свої прогнози цін на золото після різкого падіння з рекордних максимумів січня, показало опитування Reuters , але більшість, як і раніше, очікують підтримки з боку центральних банків і побоювань щодо фінансової стійкості.

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Що показало опитування

Опитування 29 аналітиків і трейдерів, проведене за останні три тижні, показало медіанний прогноз ціни на золото в 2026 році на рівні 4509 доларів за тройську унцію. Це можна порівняти з прогнозом у 4916 доларів, зробленим три місяці тому, і знаменує собою перший випадок коригування прогнозів за 11 кварталів.

У січні ціна на золото досягла рекордних 5595 доларів за унцію, після чого різко знизилася в другому кварталі, показавши найгірший результат з 2013 року, оскільки війна з Іраном спонукала інфляцію в енергетичному секторі та очікування підвищення процентних ставок.

З початку війни спотові ціни на золото впали приблизно на 22%.

Проте аналітики стверджують, що основні структурні фактори, що впливають на ціну золота, такі як геополітична напруженість, державний борг та знецінення валюти, залишаються незмінними.

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«За винятком короткострокових коливань, ми вважаємо, що структурна основа зростання цін на золото не змінилася», — сказала аналітик Standard Chartered Сукі Купер.

«Ціни на золото шукають нижню межу, перш ніж зможуть зосередитися на наступному каталізаторі зростання».

Купівля центральних банків визначить перспективи

У ході опитування часто повторювалася думка, що центральні банки, ймовірно, залишаться найбільш надійним джерелом попиту, навіть якщо обсяги покупок знизяться порівняно з недавніми рекордними рівнями.

«Погіршення фіскальної ситуації, побоювання з приводу довіри до валюти та поступова відмова від надмірної залежності від долара залишаються незмінними», — заявив Девід Рассел, генеральний директор компанії GoldCore, яка займається торгівлею та брокерськими послугами у сфері дорогоцінних металів.

Тим часом аналітики загалом були менш оптимістичні щодо споживання ювелірних виробів, особливо в Індії та Китаї, найбільших у світі ринках фізичного золота.

Високі ціни, ймовірно, продовжать чинити тиск на попит, особливо в Індії, після підвищення імпортних мит, заявила Анушрі Ганеріла, аналітик Economist Intelligence Unit.

У травні Індія підвищила імпортне мито на золото та срібло з 6% до 15% у рамках зусиль щодо обмеження закордонних закупівель цих металів та зниження навантаження на валютні резерви країни.

Що з цінами на срібло

Аналітики очікують, що середня ціна на срібло в 2026 році складе 72 долари за унцію, що нижче за прогнозовані тримісячної давнини 78 доларів.

Подвійна роль срібла як дорогоцінного та промислового металу робить його вразливим перед побоюваннями щодо уповільнення промислової активності та слабкого попиту в сонячному секторі, незважаючи на те, що ринок залишається структурно напруженим, показало опитування.

«Поліпшення, досягнуті завдяки розвитку штучного інтелекту, електромобілів і відновлюваної сонячної енергетики, забезпечать стійке зростання промисловості і підтримають рівень від 40 доларів і вище», — заявила аналітик StoneX Рона О'Коннелл.