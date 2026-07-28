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28 липня 2026, 16:36

Meest та Nova Post увійшли до числа найбільших поштових операторів Польщі

Дві компанії з українським корінням потрапили до переліку найбільших операторів польського ринку кур'єрської доставки за підсумками 2025 року. Такі дані оприлюднило Управління електронних комунікацій Польщі (UKE) у щорічному звіті про стан поштового ринку.

Дві компанії з українським корінням потрапили до переліку найбільших операторів польського ринку кур'єрської доставки за підсумками 2025 року.

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Як повідомили у Meest Group, компанія Meest International посіла дев'яте місце одразу за двома ключовими показниками — обсягом міжнародних кур'єрських відправлень і доходами від цього напрямку. За цими критеріями оператор випередив DHL, тоді як лідерами польського ринку залишилися InPost та DPD Polska.

У Meest зазначають, що працюють у Польщі вже понад два десятиліття та продовжують розширювати логістичну інфраструктуру. Одним із найбільших проєктів став відкритий у 2024 році логістичний центр площею 8 тис. кв. м. Він здатний автоматично сортувати до 5 тис. відправлень на годину. Засновником міжнародної групи Meest є український підприємець Ростислав Кісь.

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До рейтингу також увійшла Nova Post Poland — польська дочірня компанія «Нової пошти». Вона посіла 11-те місце серед операторів кур'єрських послуг. На відміну від Meest International, компанія працює не лише з міжнародними, а й із внутрішніми відправленнями на польському ринку.

Нещодавно Nova Post Poland оголосила про партнерство з Orlen Paczka, що дозволить компанії використовувати мережу з 8500 поштоматів по всій Польщі. Завдяки цьому клієнти зможуть отримувати та відправляти посилки вагою до 20 кг через одну з найбільших автоматизованих мереж доставки в країні.

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Польський ринок доставки продовжує зростати

За даними UKE, у 2025 році вартість польського ринку поштових послуг досягла 20,16 млрд злотих, що на 7% більше, ніж роком раніше. Загальний обсяг поштових відправлень зріс до 2,26 млрд, із яких майже 1,4 млрд припало саме на кур'єрські доставки.

Наприкінці року в країні працювали понад 67 тис. поштоматів, а сегмент кур'єрських послуг залишився найбільш динамічним на ринку.

Поява одразу двох компаній українського походження серед найбільших операторів Польщі свідчить про їхнє зміцнення на самому конкурентному логістичному ринку Європи. Водночас український бізнес продовжує розширювати мережі доставки не лише всередині Польщі, а й на міжнародних маршрутах.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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