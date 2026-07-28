Ціни на пальне 28 липня: дизель та автогаз подорожчали

У вівторок, 28 липня, на українських АЗС дизельне пальне та автогаз продовжили дорожчати, тоді як ціни на популярні марки бензину незначно знизилися. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».