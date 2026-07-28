У вівторок, 28 липня, на українських АЗС дизельне пальне та автогаз продовжили дорожчати, тоді як ціни на популярні марки бензину незначно знизилися. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
28 липня 2026, 16:08
Ціни на пальне 28 липня: дизель та автогаз подорожчали
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 4 копійки до 84,14 грн/л.
- Бензин А-95 також подешевшав на 4 копійки і його середня вартість наразі становить 80,87 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 2 копійки до 77,66 грн/л.
- Дизельне пальне подорожчало на 70 копійок до 88,88 грн/л.
- Автомобільний газ подорожчав на 57 копійок до 42,10 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
ціна на пальне ВІДНОВИЛО зростання, гривня ВІДНОВИЛА падіння!
Потужно!