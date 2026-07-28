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28 липня 2026, 10:12

За пів року українці перенесли понад 334 тис. мобільних номерів: куди саме

За підсумками першого півріччя 2026 року lifecell зберігає лідерство за кількістю абонентів, які скористалися послугою перенесення мобільного номера (MNP). Про це повідомляє компанія.

За підсумками першого півріччя 2026 року lifecell зберігає лідерство за кількістю абонентів, які скористалися послугою перенесення мобільного номера (MNP).
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Куди переносили номери

Із січня по червень 64,5% усіх успішно перенесених номерів в Україні було портовано до мережі lifecell.

За даними НКЕК, за шість місяців 2026 року в Україні було успішно перенесено 334 341 мобільний номер. Із них 215 725 перейшли до мережі lifecell. При цьому сумарний притік абонентів до оператора більш ніж утричі перевищив відтік: за перше півріччя до lifecell перейшло у 3,5 раза більше користувачів, ніж залишили мережу.

Читайте також: Змінити мобільного оператора та зберегти номер: відтепер це можна зробити через Дію

Якщо у лютому українці перенесли майже 87 тисяч номерів, то у червні — лише трохи більше 35 тисяч. Попри це, lifecell зберіг найбільшу частку переходів упродовж усього першого півріччя.

Як перенести

Сьогодні перенести номер до lifecell можна протягом одного робочого дня без зміни номера телефону.

Послуга доступна як у магазинах, так і онлайн — на сайті операторі, через онлайн-банкінг monobank на eSIM, а віднедавна також з допомогою застосунку Дія.

Читайте також: lifecell виграє «битву» у «Київстар» та Vodafone за перенесення номерів до іншого оператора

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+15
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28 липня 2026, 10:22
#
Думаю що не помилюсь якщо всі тікають саме з київстару з їх тарифами
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