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28 липня 2026, 9:24

Іноземці скуповують житло на Кіпрі: ціни зросли більш ніж на 10%

Ринок житлової нерухомості Кіпру продовжив зростати у першому півріччі 2026 року на тлі стабільного попиту з боку іноземців, збільшення будівельних витрат та активного будівництва в прибережних містах. Про це пише Open4business з посиланням на дослідженням компанії Ask Wire.

Ринок житлової нерухомості Кіпру продовжив зростати у першому півріччі 2026 року на тлі стабільного попиту з боку іноземців, збільшення будівельних витрат та активного будівництва в прибережних містах.

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Яка вартість квартир на Кіпрі

Середня вартість проданої квартири в Лімасолі в січні-червні становила близько 363 тис. євро. У Пафосі цей показник оцінювався в 262 тис. євро, у Нікосії — 183 тис. євро, у Ларнаці — 171 тис. євро, у районі Фамагусти — 150 тис. євро.

Дані Центрального банку Кіпру підтверджують збереження висхідної динаміки. У першому кварталі 2026 року ціни на квартири зросли на 10,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, на приватні будинки — на 3%, а загальний індекс житлової нерухомості — на 7,5%.

Регулятор пов’язує підвищення цін насамперед зі стійким попитом іноземних покупців, зростанням вартості будівництва та поки що обмеженою пропозицією житла. Звіт було опубліковано 23 червня 2026 року.

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Найдорожчим ринком залишається Лімасол, де значну частину пропозиції становлять елітні прибережні комплекси, висотні житлові будівлі та нерухомість, орієнтована на міжнародних інвесторів. Друге місце за середньою вартістю квартир посідає Пафос.

Найпомітнішу динаміку продемонструвала Ларнака. За оцінкою Ask Wire, квартири в місті за рік подорожчали майже на 8,9%, а за перше півріччя було зареєстровано 1 521 тис. угод з квартирами. Попит підтримують нижчі порівняно з Лімасолом ціни, розвиток міської інфраструктури, близькість аеропорту та інтерес іноземних покупців до нових об'єктів біля моря.

Іноземці в першому кварталі 2026 року забезпечили близько 43,4% усіх зареєстрованих договорів купівлі-продажу нерухомості на Кіпрі проти 40,1% за підсумками 2025 року. На покупців із країн за межами ЄС припало 29,1% ринку. Офіційна статистика Земельного департаменту Кіпру публікується з розбивкою на покупців із ЄС та третіх країн, але не містить повного актуального рейтингу за громадянством.

Хто купує нерухомість на Кіпрі

До основних іноземних груп покупців належать громадяни Великої Британії, Росії, Ізраїлю, Лівану та Греції, однак їхня присутність істотно відрізняється залежно від регіонів.

У Пафосі особливо помітний попит з боку британців, росіян та ізраїльтян. Іноземні покупці в окремі періоди забезпечують до трьох чвертей місцевих угод. Британці частіше купують житло для переїзду, відпочинку або тривалого проживання, тоді як російський та ізраїльський попит більшою мірою пов’язаний із переміщенням капіталу, бізнесу та сімей.

Ларнака приваблює насамперед покупців з Ізраїлю та Лівану. Для них місто цікаве завдяки транспортній доступності, порівняно невисокому порогу входу та географічній близькості до країн Східного Середземномор’я.

У Лімасолі серед найпомітніших іноземних покупців залишаються громадяни росії, Ізраїлю та Греції. Нікосія більшою мірою залежить від внутрішнього попиту, а серед іноземців там виділяються греки, британці та австралійці. У районі Фамагусти значну роль відіграють покупці з Великої Британії, Греції та Лівану.

Китайські інвестори, які активно були присутні на кіпрському ринку у 2020−2024 роках, у останніх регіональних рейтингах стали менш помітними. При цьому офіційна статистика може недооцінювати участь іноземного капіталу, оскільки покупки через компанії, зареєстровані на Кіпрі або в інших країнах ЄС, можуть враховуватися як внутрішні угоди.

Підтримку ринку надає й відновлення іпотечного кредитування: обсяг видачі іпотечних кредитів зріс на 24,5%, тоді як середня ставка знизилася приблизно до 3,15%. Найбільшим попитом користуються нові одно- та двокімнатні квартири з високою енергоефективністю, розташовані неподалік від узбережжя.

Ask Wire очікує, що до кінця 2026 року нерухомість на Кіпрі в середньому подорожчає ще на 3−5%, а нові енергоефективні квартири — на 4−6%. Ларнака, ймовірно, продовжить зростати швидше, ніж у середньому по країні.

Основними обмежувальними факторами залишаться зниження доступності житла для місцевих мешканців, дефіцит нової пропозиції та геополітична невизначеність у Східному Середземномор'ї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
Abramon
Abramon
28 липня 2026, 10:14
#
«Британці частіше купують житло для переїзду, відпочинку або тривалого проживання, тоді як російський та ізраїльський попит більшою мірою пов’язаний із переміщенням капіталу, бізнесу та сімей.» — у Великобританії мерзенний клімат і заможні громадяни, тому все логічно, а в рашці займаються піз…гом, як і в Україні, тому переміщують капітал. Не здивуюсь, якщо під виглядом громадянина Ізраїлю такий же ж братушка кацап чи українець.
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0
kadaad1988
kadaad1988
28 липня 2026, 11:48
#
Под иноземцами подразумеваются чинуши из Украины?
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