«Meest Пошта» підвищує тарифи по Україні

Meest Пошта підвищує тарифи на доставку по Україні з 20 квітня 2026 року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як зміняться ціни

Оновлення стосується базової тарифної сітки доставки по Україні. Вартість змінюється залежно від ваги та формату відправлення, однак вагові діапазони та логіка тарифікації залишаються без змін.

Водночас компанія зберігає безкоштовне повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача та надання пакувальних матеріалів у визначених форматах.

Для більшості стандартних посилок підвищення становитиме 10−20 грн і не матиме суттєвого впливу на масові відправлення, наголосила компанія. Найпопулярніші категорії — до 2 кг і до 5 кг — залишаються у конкурентному ціновому діапазоні.

Після оновлення тарифів доставка документів коштуватиме 60 грн у межах міста та 65−70 грн між містами. Для посилок до 2 кг ціна становитиме 60 грн у межах міста та 75−80 грн між містами, до 5 кг — 95 грн у межах міста та 100−110 грн між містами залежно від формату доставки.

Компанія також повідомила про оптимізацію тарифів для окремих категорій. Зокрема, для палет запроваджено окремий тариф у межах обласних центрів, що, за її даними, дозволяє знизити вартість локальної доставки.

Паралельно продовжує діяти знижка 10% при оформленні відправлень у мобільному застосунку.

Причина підвищення

Поштово-логістичний оператор пояснив підвищення тарифів необхідністю адаптації до нових економічних умов, зокрема зростанням цін на пальне.