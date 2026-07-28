Київстар закриває для нових клієнтів одразу сім тарифів

30 липня 2026 року зміняться умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу. Про це йдеться в повідомленні компанії. Для нових клієнтів стануть недоступні деякі тарифи.

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Які тарифи оновляться

IoT Старт

IoT Міні

IoT База

IoT Про

Модем

Стрімінг

Тарифи ІоТ-платформи

Якщо ви вже користуєтеся цими тарифами або підключите їх до 29 липня 2026 року включно, їхні умови для вас не зміняться.

Що натомість

Водночас із 30 липня 2026 року бізнес-клієнти зможуть вибрати серед оновленої лінійки IoT-тарифів. Дізнатися про неї більше на сайті.